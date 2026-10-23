10 mô hình thực hành quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 giới thiệu 10 mô hình thực hành xây dựng người Hà Nội văn minh, thân thiện.

Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Điểm nhấn trong chương trình năm nay là việc triển khai 10 mô hình “không gian thực hành,” gắn với từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Các mô hình tập trung vào xây dựng tuyến phố, khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện.

Cùng với đó là các mô hình phát huy văn hóa đọc, ứng xử đẹp trên không gian mạng và xây dựng công dân thanh lịch, văn minh.

Một điểm mới trong triển khai năm 2026 là kết quả thực hiện các mô hình được đánh giá thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể.

Mỗi xã, phường lựa chọn 1 đến 3 mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.