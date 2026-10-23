Phim Việt đầu tiên công chiếu cùng lúc ở Việt Nam và 4 châu lục

Vân Dung vào vai nạn nhân bị sát hại bằng micro trong "Án mạng karaoke." (Ảnh từ phim)

"Án mạng karaoke" là phim Việt đầu tiên công chiếu cùng lúc ở cả trong nước và bốn châu lục gồm châu Á, châu Đại dương, châu Mỹ và châu Âu.

Theo nhà phát hành 3388Films, phim sẽ chính thức ra mắt ngày 30/10 tại Việt Nam, sau đó là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, New Zealand, Anh, Đức, Pháp, Na Uy và Hoa Kỳ, Canada vào cùng dịp cuối tuần, nhân lễ hội hóa trang Halloween.

"Án mạng karaoke" là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Hoàng Lê; Võ Thanh Hòa (đạo diễn "Kính vạn hoa") là giám đốc sáng tạo. Phim thuộc thể loại hài hước, hồi hộp, trinh thám, đi theo môtíp "ai là hung thủ trong số chúng ta."

Mở đầu với một nhóm người lên núi hành hương nhằm "chữa lành" tâm hồn, "Án mạng karaoke" sớm chuyển hướng thành trinh thám, hồi hộp khi bà Thủy (Vân Dung), một thành viên có sở thích hát karaoke, bị sát hại. Tâm (Đoàn Thiên Ân) trở thành "thám tử" tìm hiểu vụ việc, càng lúc càng phát hiện ra nhiều vấn đề cũng như nghi vấn liên quan tới những thành viên còn lại.

Chiếu sớm từ 21/10, hiện phim đang đạt "top 1" doanh thu, chấm dứt chuỗi hơn 3 tuần "xưng vương" phòng vé của "Trại buôn người," theo thống kê của Box Office Vietnam.

Ông Thien A. Pham, người sáng lập 3388Films cho biết trước đây đã có phim Việt phát hành cùng lúc ở cả trong và ngoài nước (Mỹ), cũng đã có phim Việt phát hành ở nhiều châu lục sau khi ra mắt và chiếu tại Việt Nam.

Song "Án mạng karaoke" là phim Việt đầu tiên ra mắt cùng lúc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông, đây là một bước tiến đột phá, hướng đến mở rộng những giới hạn và khả năng dành cho điện ảnh Việt cũng như điện ảnh châu Á.

“Chúng tôi tin rằng khi lịch phát hành trong nước và quốc tế được đồng bộ, các bộ phim có thể tạo được sức lan tỏa và đà truyền thông lớn hơn,” ông Thien A. Pham cho biết.

Phim quy tụ các diễn viên như Đoàn Thiên Ân, MC Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Tiêu Bảo Quốc, Tuyền Mập... (Ảnh từ phim)

Giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa chia sẻ hát karaoke là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều người Việt. Tuy nhiên sở thích này cũng dễ gây cãi cọ, xích mích giữa hàng xóm với nhau, đặc biệt nếu xảy ra sau giờ giới nghiêm 10 giờ tối.

Trả lời trang tin Variety (Mỹ), Võ Thanh Hòa nói kỳ vọng phim sẽ khơi dậy cảm xúc ở nhiều nhóm khán giả chứ không chỉ riêng người Việt ở nước ngoài.

“Tôi hy vọng đồng bào xa xứ sẽ cảm nhận được một chút hương vị quê nhà khi xem phim. Tôi cũng mong khán giả quốc tế khi rời rạp sẽ thêm phần tò mò về điện ảnh Việt Nam và có lẽ sẽ thận trọng hơn một chút khi cầm micro hát karaoke lần tới”./.

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