Mỹ nhân Cbiz và 6 người đẹp Việt cùng "đọ sắc" với đầm lụa tơ tằm Bảo Lộc

Sáu thiết kế của cùng một nhà thiết kế, cùng một bộ sưu tập vừa có màn xuất hiện trong một sự kiện là điều hiếm gặp trên thảm đỏ Việt Nam. Đặc biệt, “không hẹn mà gặp,” cùng ngày, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng diện một thiết kế khác của bộ sưu tập tại sự kiện ở Trung Quốc.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ, ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Lan Khuê, diễn viên Jun Vũ, MC - diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Hoa hậu Emoura Phạm đều chọn đầm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc trong bộ sưu tập “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” của anh.

Trước đó, tối 30/9 bộ sưu tập đã ra mắt tại Maison de l'Amérique Latine, trong khuôn khổ Paris Fashion Week. 31 thiết kế sau đó được giới thiệu tới khán giả trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 9/10. Chỉ 19 ngày sau đêm diễn Paris, các thiết kế đã bước ra khỏi sàn diễn để đến với những người phụ nữ ngoài đời thực, trong và ngoài nước.

Theo Nguyễn Phúc Tuấn, bộ sưu tập là câu chuyện kể về một cơn mưa xứ Huế qua ba chương - khởi vũ, chính vũ và quang vũ. Đặc biệt, sáu thiết kế mà 6 người đẹp Việt diện như đi trọn hành trình ấy.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ 6 người đẹp Việt "đọ sắc" với đầm lụa tơ tằm Bảo Lộc trong bộ sưu tập “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” của Nguyễn Phúc Tuấn.

“Lan Khuê là áng mây trắng trước cơn giông, với phom điêu khắc lấy cảm hứng từ cổng chào Kinh thành Huế. Emoura Phạm mang cơn gió trước thềm mưa cùng những cánh hoa chò tung bay. Jun Vũ và Thảo Tâm là áng mây hồng, là khu vườn hồi sinh sau mưa. Kỳ Duyên rạng rỡ trong đầm phủ hoa nổi, còn Hồ Ngọc Hà diện phiên bản tinh giản của đám mây tím hoàng hôn xứ Huế,” nhà thiết kế chia sẻ.

Cùng ngày, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xuất hiện tại sự kiện ở Trung Quốc trong một thiết kế khác của bộ sưu tập, phối trang sức Mikimoto.

Nguyễn Phúc Tuấn cho biết êkíp của cô chủ động liên hệ chỉ hai ngày sau đêm diễn tại Paris và giữ nguyên bản gốc thiết kế. Chiếc đầm nude đính sequin, pha lê xanh nhạt, lông vũ trắng kể lại ký ức cỏ lau, chuồn chuồn bên sông Hương trước cơn mưa.

“Numéro 6: Vũ khúc cố đô” trong dịp ra mắt tại Paris Fashion Week đã được các chuyên trang quốc tế Harper's Bazaar France, Madame Figaro, Marie Claire Italy và ELLE Italy đưa tin./.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện ở Trung Quốc với một thiết kế trong bộ sưu tập “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” của Nguyễn Phúc Tuấn.

Vietnam International Fashion Week: Nơi di sản, bản sắc thế giới cùng "sải bước" Mỗi bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu quốc tế trong đêm diễn là một thông điệp về bản sắc truyền thống được cất lên bằng ngôn ngữ thời trang đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa của thời trang thế giới.

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