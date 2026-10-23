Concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026': Nhận vé miễn phí qua app Tuyên giáo

Ban Tổ chức concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” (tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vừa thông tin về cách nhận vé miễn phí.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện để đông đảo công chúng có cơ hội tham dự chương trình, 5.000 vé miễn phí sẽ được phân phối thông qua hình thức đăng ký trên ứng dụng “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” (App Tuyên giáo). Khán giả được khuyến nghị tải ứng dụng trước và chờ thông báo chính thức về thời gian mở cổng đăng ký, quy định và hướng dẫn nhận vé.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dành 3.000 vé miễn phí cho người dân tỉnh Thái Nguyên theo hình thức nhận vé trực tiếp. Thời gian, địa điểm và hướng dẫn nhận vé sẽ được công bố trong thời gian tới. Số vé còn lại được dành để gửi mời, trao tặng các cơ sở, tổ chức xã hội, trường đại học, công nhân và nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các thông tin chi tiết về quy định, hình thức, thời gian đăng ký qua ứng dụng và hướng dẫn nhận vé trực tiếp sẽ tiếp tục được cập nhật trên Fanpage chính thức của chương trình.

Chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026); đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Thái Nguyên.

Chương trình gồm hai phần. Phần I có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phần II kéo dài 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ nhân dân.

Đêm diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ được công chúng yêu mến như Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng; ca sỹ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol; Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền…

Ngoài ra, Ban nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các hoa hậu Việt Nam và diễn viên tham gia đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc; hai MC của chương trình là Lê Anh và Mỹ Lan.

Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình hướng tới lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố ý thức trách nhiệm cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

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