Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc quy tụ gần 800 nghệ sỹ tham gia

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 dự kiến thu hút 33 đơn vị nghệ thuật trên khắp cả nước với gần 800 nghệ sỹ, diễn viên tham gia.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức.

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng,” Cuộc thi khẳng định tinh thần xuyên suốt là tôn vinh những âm sắc đặc trưng của các vùng, miền và dân tộc Việt Nam; tạo không gian hội tụ cho các nghệ sỹ, đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước; đồng thời để tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và sức sáng tạo của nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc được tỏa sáng.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc cho biết có 33 đơn vị nghệ thuật tham dự, với tổng cộng 18 buổi thi biểu diễn, 150 tiết mục.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc. (Ảnh: BVHTTDL)

Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 24/10 đến 30/10/2026 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), với 16 đơn vị nghệ thuật đăng ký tham gia.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 6/11 đến 12/11/2026 tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc, Số 118, Đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), với 17 đơn vị nghệ thuật đăng ký tham gia.

Sự hiện diện của các đoàn nghệ thuật thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam không chỉ cho thấy sức hấp dẫn và uy tín của Cuộc thi mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng sâu rộng của các địa phương đối với công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tinh thần “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng” được thể hiện sinh động qua sự đa dạng của các đơn vị, loại hình nghệ thuật, nhạc cụ, tác phẩm và phong cách biểu diễn. Mỗi đơn vị mang đến Cuộc thi một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc dân tộc thống nhất trong đa dạng.

Hệ thống nhạc cụ dây như đàn nguyệt, tỳ bà, nhị góp phần tạo nên những lớp giai điệu mềm mại, làm nên tính “tao nhã” đúng như tên gọi của Nhã nhạc. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát)

Từ tiếng đàn bầu sâu lắng, đàn tranh trong trẻo, đàn nguyệt trữ tình đến âm hưởng rộn ràng của các nhạc cụ dân tộc vùng cao, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mỗi tiết mục là một câu chuyện văn hóa, mang theo thanh âm, tâm hồn và bản sắc riêng của từng vùng đất, cùng hội tụ trong dòng chảy thống nhất của âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Việc thu hút đông đảo đơn vị nghệ thuật từ khắp ba miền tham gia cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn đang được gìn giữ bằng tình yêu nghề, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của nhiều thế hệ nghệ sỹ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Ban Tổ chức và các địa phương trong việc đầu tư cho hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo lực lượng kế cận và đưa di sản âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Cuộc thi cũng là cơ hội để nghệ sỹ giới thiệu tài năng, kỹ thuật biểu diễn và khả năng sáng tạo trên nền tảng những giá trị truyền thống. Đồng thời, góp phần phát hiện, khuyến khích các tài năng nghệ thuật; tạo động lực để đội ngũ nghệ sỹ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi những phương thức biểu đạt mới, qua đó nâng cao chất lượng các chương trình âm nhạc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Cuộc thi sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các địa phương quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật biểu diễn nhạc cụ dân tộc; đồng thời khuyến khích đầu tư cho đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân và tài năng trẻ./.

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