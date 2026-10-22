Giữ gìn nét đẹp lễ Dâng y Kathina của đồng bào Khmer An Giang

Sáng 22/10, tại chùa Thơ Mít, xã An Cư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ Dâng y Kathina năm 2026, với sự tham dự của chư Tôn trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tăng, sư trụ trì 66 chùa Phật giáo Nam tông Khmer cùng đông đảo đồng bào, Phật tử.

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Chau Sưng, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang và xã An Cư.

Dâng y Kathina còn gọi là lễ dâng bông, dâng y cà sa, là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer, được tổ chức sau ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, thường từ ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch hằng năm. Dịp này, Phật tử sẽ dâng áo cà sa và vật dụng thiết yếu đến chư tăng, thể hiện lòng thành kính, tinh thần hộ trì tăng đoàn và ước nguyện gia đình bình an, phum, sóc yên vui, cuộc sống ấm no.

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, lễ Dâng y Kathina có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần duy trì phong tục truyền thống, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng và vận động Phật tử chung tay hỗ trợ các hoạt động xã hội, tu sửa chùa chiền, trường học, đường giao thông và công trình dân sinh.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, lễ Dâng y Kathina còn thể hiện truyền thống tri ân chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Kinh và Khmer, thúc đẩy sự giao lưu, hòa hợp, gắn kết bền chặt hơn nữa giữa Phật giáo Bắc tông và Nam tông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hòa thượng Thích Thiện Thống khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang luôn tạo điều kiện để các chùa Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt, tu học theo truyền thống, phù hợp với Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật. Việc tổ chức lễ luân phiên tại các chùa Nam Tông Khmer trong tỉnh hàng năm góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa chư tăng, Phật tử và cộng đồng các dân tộc.

Theo Hòa thượng Chau Prốs, trụ trì chùa Thơ Mít, xã An Cư, đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn góp phần gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa dân tộc. Những dịp lễ truyền thống như Dâng y Kathina tạo điều kiện để đồng bào gặp gỡ, gắn kết và tiếp nối các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết, lễ Dâng y Kathina là nét đẹp văn hóa tôn giáo đặc sắc, một nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp của Phật giáo nói chung, Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer nói riêng.

Sau ba tháng an cư kiết hạ trau dồi giới hạnh, tấm áo cà sa Kathina được dâng lên chính là biểu tượng của lòng thành kính, sự gắn kết bền chặt giữa đạo và đời, giữa nhà tu hành và Phật tử (thiện nam tín nữ). Ngày lễ không chỉ giữ gìn truyền thống của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc mà còn là dịp để Phật tử vun bồi phước đức, phát huy tinh thần đoàn kết.

Thượng tọa Thích Viên Quang (trái), Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, tặng hoa chúc mừng lễ Dâng y Kathina của đồng bào Khmer tại chùa Thơ Mít, xã An Cư, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ghi nhận những đóng góp của chư tăng và đồng bào Khmer trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới thời gian qua, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang mong muốn và tin tưởng các vị chức sắc tiếp tục hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, tích cực tham gia hoạt động xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ nghi lễ Dâng y Kathina, tinh thần hướng thiện, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng được lan tỏa trong đời sống đồng bào Khmer. Đây cũng là một trong những cách thiết thực để gìn giữ di sản văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm phong phú đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang./.

An Giang: Giữ hồn văn hóa Khmer giữa nhịp sống hiện đại Cộng đồng Khmer đang nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Khmer trong dòng chảy phát triển và hội nhập của xã hội hiện đại.