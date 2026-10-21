Xung đột tại Trung Đông: Iraq đóng cửa khẩu al-Sheeb với Iran

Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết nước này đã đóng cửa cửa khẩu al-Sheeb tại tỉnh Maysan thuộc miền Nam Iraq, giáp với Iran.

Quyết định không nêu lý do và có hiệu lực từ sáng 21/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, hồi tháng 9, Iraq cũng từng tạm thời đóng cửa 3 cửa khẩu với Iran, trong đó có cả al-Sheeb. Động thái này diễn ra nhằm đáp trả các đợt tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhắm vào Saudi Arabia, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh khu vực và thắt chặt kiểm soát biên giới.

Liên quan đến xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ hiện không có kế hoạch tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào đầu tháng 11.

Theo đài truyền hình Al Jazeera (Qatar), Israel cũng không có kế hoạch tấn công Iran trước ngày 3/11.

Trước đó, ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về các bước đi tiếp theo đối với Iran trong thời gian tới.

Cùng ngày, trang tin Axios đưa tin Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn mới nhắm vào Iran trước khi các cuộc bầu cử diễn ra tại cả Mỹ và Israel.

Theo lịch trình, Israel sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 27/10, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Liên quan đến Israel và Liban, đại diện quân đội hai nước đã bắt đầu vòng đàm phán kéo dài 3 ngày dưới sự trung gian của Mỹ nhằm giải quyết những bất đồng liên quan đến việc giải giáp lực lượng Hezbollah và các hoạt động quân sự của Israel tại miền Nam Liban.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới tiếp tục gia tăng và tiến trình thực hiện các thỏa thuận an ninh giữa hai nước gặp nhiều trở ngại.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, các cuộc họp bắt đầu từ ngày 20/10 (giờ Mỹ) tại trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Tampa, bang Florida, dự kiến kéo dài đến ngày 22/10. Đây là hoạt động trao đổi thuần túy về quân sự, không phải vòng đàm phán chính trị trực tiếp giữa Israel và Liban.

Phái đoàn Israel gồm hai sĩ quan cấp cao, trong khi phía Liban tham dự với mục tiêu yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel và thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận an ninh hiện có. Trọng tâm đàm phán là việc triển khai giải giáp Hezbollah tại hai khu vực thí điểm ở miền Nam Liban.

Israel cáo buộc quân đội Liban không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tháo dỡ cơ sở hạ tầng quân sự và ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang. Ngược lại, phía Liban bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng các cuộc tấn công và sự hiện diện quân sự của Israel đã cản trở việc thực thi thỏa thuận.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Liban phải chứng minh khả năng giải giáp Hezbollah tại hai khu vực thí điểm, nếu không Israel sẽ tự triển khai các biện pháp quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định lực lượng nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng đệm an ninh cho đến khi Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn và mối đe dọa đối với cư dân miền Bắc Israel được loại bỏ.

Triển vọng đạt đột phá tại vòng đàm phán lần này được đánh giá còn hạn chế do bất đồng sâu sắc giữa hai bên.

Tổng thống Liban Joseph Aoun tiếp tục chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhưng nhấn mạnh Beirut vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm tránh một cuộc chiến mới. Mỹ đang nỗ lực duy trì kênh đối thoại quân sự để ngăn tiến trình đàm phán đổ vỡ hoàn toàn./.

Iran cảnh báo Saudi Arabia rất khó để kiềm chế lực lượng Houthi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/8 cảnh báo Saudi Arabia sẽ không thể kiềm chế phong trào Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh giữa Riyadh và lực lượng này gia tăng.

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