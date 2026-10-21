Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu do Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen

Ngày 21/10, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tấn công một căn cứ của Saudi Arabia ở thành phố Aden của Yemen.

Đây là đợt tấn công thứ ba của Houthi trong vòng 1 tuần nhằm vào mục tiêu được Saudi Arabia hậu thuẫn ở thành phố đặt trụ sở của Chính phủ Yemen.

Theo người phát ngôn quân sự Houthi, Yahya Saree, lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công vào mục tiêu của Saudi Arabia tại căn cứ Badr ở Aden.

Sau đó, lực lượng Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công vào căn cứ quân sự - nơi đồn trú của các lực lượng thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, tại sân bay Al Rayyan ở thành phố Al Mukalla, miền Nam Yemen.

Ông Saree cho biết Houthi nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự được Saudi Arabia vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự tới sân bay Al Rayyan.

Trước đó, cảnh sát tại Aden cho biết vụ tấn công của Houthi đã gây ra một vụ nổ. Hai nguồn tin an ninh khác ở Aden cũng cho hay cuộc tấn công của Houthi nhắm vào một địa điểm gần sân bay thuộc quản lý của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Giao tranh giữa Houthi và Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm đổ vỡ.

Trong bối cảnh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen, do lo ngại an ninh, Saudi Arabia đã hoãn tổ chức hội nghị đầu tư quan trọng - Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai lần thứ 10, dự kiến diễn ra tại thủ đô Riyadh từ ngày 26-29/10, sang năm 2027./.

Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia hoãn tổ chức hội nghị đầu tư quan trọng Quyết định hoãn hội nghị FII được đưa ra khi giao tranh giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi tiếp tục leo thang.