Ngắm vẻ đẹp lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô nước Đức Berlin

Đức: Rực rỡ lễ hội ánh sáng tại thủ đô Berlin
Lễ hội Ánh sáng 2026 tại Berlin (Đức) diễn ra từ ngày 9-18/10/2026, mang đến những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật rực rỡ trên các công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố.
Thủ đô Berlin nằm ở phía Đông Bắc nước Đức, nơi giao thoa giữa những công trình kiến trúc lịch sử mang đậm dấu ấn thời gian với nhịp sống hiện đại, sôi động, đa sắc màu.
Sáng 23/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Mưa sao băng Orionid, hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi Halley để lại, đạt cực đại trong đêm 21/10 và 22/10.
Đường Hồ Chí Minh trên biển là sáng tạo đặc biệt của Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam, là kỳ tích sáng tạo của Việt Nam trong chiến tranh nhân dân ở thời đại Hồ Chí Minh.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp tại thành phố Antwerp - bảo tàng lớn nhất vùng Flanders của Bỉ.
Trong chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 22/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges.
Trưa 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Trưa 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu.
Trong chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu, trưa 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời”, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thuốc, vật tư y tế.
Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Sáng 22/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, diễn ra Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.
Tại thủ đô Budapest, Hungary, sắc lá mùa Thu hòa quyện cùng những công trình kiến trúc cổ kính, tôn lên vẻ đẹp lãng mạn của thành phố bên dòng sông Danube.
Sáng 22/10, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
Sáng 22/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.
Chiều 21/10 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brussels, bắt đầu chuyến thăm EU và Bỉ.
Ngày 21/10, tại Hà Nội, Đoàn phóng viên Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) sang thăm và làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.
Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.
Chiều 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.
Sáng 21/10, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.
Hơn 100 ngày sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại bang La Guaira, Venezuela, nhiều gia đình vẫn miệt mài tìm kiếm người thân mất tích giữa những khu nhà đổ nát và tại các địa bàn lân cận.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Nghệ An được công nhận là Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia, tạo thêm cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Ngày 21/10/2026, trong quá trình chỉnh trang khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, thành phố Đà Nẵng, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95 m nằm sâu dưới mặt đất.
Di tích cổ Dur-Kurigalzu cách thủ đô Baghdad của Iraq tầm 30km, nổi bật trong quần thể di tích là đền tháp ziggurat đồ sộ được xây bằng gạch bùn với các dấu tích của các đền thờ và cung điện.
Sáng 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 họp phiên thứ nhất.
Hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Vương quốc Bỉ duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720m, hình dáng lá dừa nước, tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm 20, rạng sáng 21/10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.
Chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland, Nam Thụy Điển.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.