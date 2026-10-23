Ngắm vẻ đẹp lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô nước Đức Berlin

Thủ đô Berlin của Đức vừa trải qua đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa Đông, song thay vì co mình trong nhà, người dân lại hào hứng coi đây như một cơ hội hiếm hoi để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa Đông.