Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng trong phiên giao dịch ngày 22/10, khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, củng cố dự đoán rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Vào lúc 18 giờ 05 phút giờ GMT (1 giờ 05 phút sáng ngày 23/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 2,4%, xuống còn 4.041,39 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 3/8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 chốt phiên giảm 2,2%, xuống 4.060,40 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty High Ridge Futures, cho biết việc giá năng lượng tăng mạnh khiến những lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng. Điều này làm dấy lên dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Vàng thường được xem là công cụ bảo vệ tài sản trước lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại thu nhập từ lãi như các tài sản có sinh lời khác.

Bên cạnh đó, số liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ công bố tuần trước đều cao hơn dự kiến, củng cố cơ sở cho việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tuy nhiên, giới chức Fed được dự đoán vẫn sẽ chưa vội thay đổi lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất 78% rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Số liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29/10, cũng có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Trong một báo cáo, các nhà kinh tế của ngân hàng Intesa Sanpaolo nhận định thị trường kim loại quý có thể chưa xác lập được xu hướng rõ ràng, dù biến động giá nhiều khả năng vẫn ở mức cao. Theo dự báo của ngân hàng này, giá vàng có thể tiếp tục giao dịch quanh mức bình quân 4.200 USD/ounce trong khoảng hai quý tới, trong bối cảnh nhu cầu trang sức trên toàn cầu giảm mạnh.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cấp giấy phép nhập khẩu khoảng 6.500 tấn bạc trong sáu tháng tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 5,4%, xuống còn 54,84 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3,7%, xuống 1.570,85 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7. Giá palladium giảm 2,7%, xuống 1.057,83 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Tại Việt Nam, chiều 22/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,1-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm phiên thứ tư liên tiếp khi lo ngại lạm phát gia tăng Giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.115,96 USD/ounce; trong khi giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng giảm 0,2%, còn 4.133,60 USD/ounce.