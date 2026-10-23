Italy có biện pháp khẩn cấp giữa làn sóng biểu tình phản đối giá nhiên liệu

Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng Giorgia Meloni chủ trì ngày 22/10 đã chính thức thông qua sắc lệnh luật khẩn cấp, trong bối cảnh làn sóng bãi công và biểu tình của giới tài xế xe tải, nông dân và ngư dân tại miền Nam Italy nhằm phản đối tình trạng bão giá và chi phí nhiên liệu gia tăng đã khiến chuỗi cung ứng trong khu vực bị gián đoạn, nhiều siêu thị và cây xăng rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sắc lệnh mới bổ sung 105 triệu euro để hỗ trợ chi phí dầu diesel, nâng tổng ngân sách can thiệp lên hàng trăm triệu euro và kéo dài thời hạn sử dụng tín dụng thuế đến ngày 31/3/2027. Riêng ngành nông nghiệp nhận 60 triệu euro thông qua Cơ quan bổ trợ nông nghiệp (Agea) để tài trợ mua khoảng 121 triệu lít nhiên liệu, với mức trợ giá 45 cent/lít.

Ngoài ra, chính phủ Italy cũng cho phép hoãn trả góp khoản phí thuê mua xe tải trong 7 tháng nhằm giữ dòng tiền cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đồng thời áp dụng "mô hình Tây Ban Nha" để điều chỉnh giá cước vận tải bắt buộc theo biến động giá nhiên liệu.

Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và giao thông Edoardo Rixi xác nhận những khoản tín dụng thuế đầu tiên sẽ đến tay 2.000 doanh nghiệp ngay trong tuần tới.

Mặc dù sắc lệnh mới đã được ban hành và cuộc tổng đình công tại Sicily và Calabria đã bước đầu tạm ngưng để khôi phục hoạt động giao nhận thực phẩm, làn sóng phản đối vẫn lan rộng sang các cảng biển ở Marche, Abruzzo và đặc biệt bùng phát dữ dội tại Naples.

Ngoài áp lực kinh tế, căng thẳng càng gia tăng khi nhà chức trách cảnh báo nguy cơ thâm nhập của tội phạm có tổ chức vào các cuộc biểu tình.

Bộ trưởng Tư pháp Carlo Nordio và Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi nhận định khả năng các tổ chức tội phạm lợi dụng tình hình là "cực kỳ cao," đồng thời yêu cầu các tỉnh trưởng và cảnh sát địa phương tăng cường giám sát.

Phát biểu sau phiên họp, Thủ tướng Meloni khẳng định chính phủ luôn sẵn sàng đối thoại và hỗ trợ những người biểu tình hòa bình, nhưng kiên quyết không thỏa hiệp với hành vi vi phạm pháp luật.

Bà nhấn mạnh nhà nước sẽ áp dụng mọi công cụ pháp lý, bao gồm các quy định của sắc lệnh an ninh vốn đã hình sự hóa hành vi phong tỏa đường xá, để bảo vệ trật tự công cộng.

Nhằm đảm bảo các dịch vụ công thiết yếu không bị ảnh hưởng, chính phủ Italy đã chuẩn bị phương án trưng dụng/bắt buộc làm việc và sẵn sàng huy động cảnh sát hộ tống các xe vận tải hàng hóa./.

Italy siết chặt an ninh sau các cuộc biểu tình bạo lực Người tham gia bạo lực tại các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù từ 2-5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro; mức phạt tăng nặng với trường hợp che mặt, gây thương tích, tấn công cơ sở hạ tầng công cộng.