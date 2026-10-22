Nga tuyên bố đánh chặn 630 UAV hướng về Moskva

Theo hãng tin TASS của Nga, trong đêm 21 sáng ngày 22/10, khu vực thủ đô Moskva đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết trong thời gian nêu trên, có 630 UAV bay về phía thành phố này. Lực lượng phòng không đã phá hủy và vô hiệu hóa phần lớn số UAV.

Theo ông, vụ tấn công này đã làm 2 người bị thương ở phía Tây Nam của trung tâm Moskva.

Trong khi đó, ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine tại Kiev, cũng như hạ tầng cảng biển ở Odessa.

Theo bộ này, các mục tiêu đều đã bị đánh trúng bằng vũ khí chính xác cao./.

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov cho biết, thành phố lớn thứ hai của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công lúc rạng sáng 18/10, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.