Pháp ban hành lệnh cấm biểu tình tại một số khu vực ở thủ đô Paris

Ngày 21/10, cảnh sát Pháp đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại một số khu vực ở thủ đô Paris trong ngày 22/10, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình mới.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc tuần hành của sinh viên và những nhóm khác biến thành một trong những vụ bất ổn đường phố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Lệnh cấm tại Paris có hiệu lực từ 8-20 giờ, áp dụng tại các địa điểm trọng yếu của thủ đô nước Pháp, trong đó có Điện Élysée, hai viện của Quốc hội, cùng các điểm thu hút khách du lịch như Bảo tàng Louvre và đại lộ Champs-Élysées.

Các khu vực khác cũng bị cấm tổ chức tuần hành gồm quảng trường Bastille, quảng trường République và khu mua sắm Châtelet-Les Halles.

Trong khi đó, tại Đức, trước lời kêu gọi tổ chức biểu tình của giới trẻ ngày 31/10, các cơ quan an ninh nước này đang theo dõi sát tình hình và phối hợp với Pháp, Italy nhằm đánh giá nguy cơ bạo lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết chính quyền liên bang và các bang đang trao đổi chặt chẽ thông qua các cơ chế phối hợp, trong đó có Trung tâm phòng chống cực đoan và chống khủng bố. Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp cũng tăng cường giám sát các trang web và mạng xã hội để phát hiện những lời kêu gọi bạo lực.

Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát Liên bang sẽ hỗ trợ cảnh sát các bang và có thể từ chối nhập cảnh đối với những người có ý định vào Đức để tham gia bạo loạn. Bộ Nội vụ Đức cũng nhấn mạnh cần phân biệt các cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên với những hoạt động có nguy cơ bị các phần tử cực đoan lợi dụng để kích động bạo lực.

Trên mạng xã hội, những người khởi xướng kêu gọi biểu tình nhằm thúc đẩy bảo vệ khí hậu, ứng phó với chi phí sinh hoạt tăng cao và phản đối nghĩa vụ quân sự, song khẳng định không cổ súy bạo lực. Theo thông tin trên trang web, hơn 10.000 người đã đăng ký tham gia biểu tình tại 21 thành phố, nhưng quy mô thực tế vẫn khó dự đoán.

Hiện các cơ quan an ninh bang Hessen và Niedersachsen đang theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, cảnh sát Đức cảnh báo các nhóm cực đoan có thể lợi dụng biểu tình để kích động bạo lực, tấn công lực lượng chức năng, đồng thời lưu ý cuộc biểu tình diễn ra đúng dịp Halloween, thời điểm pháo hoa thường được sử dụng trên đường phố. Cảnh sát Đức tuyên bố sẽ kiên quyết xử lý nếu xảy ra bạo loạn./.

Pháp huy động quân đội ứng phó nguy cơ bạo loạn tái diễn Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng chống khủng bố Sentinelle sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ an ninh, giúp cảnh sát và hiến binh tập trung duy trì trật tự tại các địa điểm biểu tình.