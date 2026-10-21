Tổng thống Putin: Nga quan tâm việc khôi phục hợp tác kinh tế với Mỹ

Ngày 21/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này quan tâm đến việc khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố này trong cuộc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg.

Trong cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ, Tổng thống Putin cho rằng cả Nga và Mỹ đều quan tâm đến việc thảo luận các vấn đề liên quan đến kế hoạch khôi phục quan hệ song phương, các cuộc tiếp xúc giữa hai nước, trong đó có cả hợp tác kinh tế.

Theo ông Putin, Nga cũng sẵn sàng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ sau khi cho phép xuất khẩu dầu diesel. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm giá nhiên liệu trên thị trường thế giới đã giảm 5-6% sau thỏa thuận giữa nước này và Mỹ về việc cung cấp dầu diesel của Nga.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột này.

Về phần mình, ông Witkoff cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về cung cấp dầu diesel là một minh chứng cho những kết quả có thể đạt được khi hai quốc gia cùng hợp tác. Quan chức Mỹ đã cảm ơn ông Putin vì quyết định cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Theo ông Witkoff, Nga và Mỹ có nhiều triển vọng phát triển quan hệ kinh tế sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc. Ông Witkoff cũng đã đưa ra một số đề xuất về phương hướng giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine, hướng tới một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, Tổng thống Putin sẽ nghiên cứu những đề xuất mà ông Witkoff đưa ra trong cuộc gặp tại St. Petersburg.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ông Peskov cho hay việc giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột tại Ukraine là không thể thực hiện được nếu thiếu sự tham gia của các đại diện phía Kiev, bởi chính phía Ukraine phải đưa ra một quyết định có tính trách nhiệm.

Tuyên bố của ông Peskov nhằm phản hồi lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Trump về khả năng giải quyết xung đột và ký kết các thỏa thuận mà không cần sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng Washington đang tích cực đàm phán với Moskva về vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng tiến trình ngoại giao có thể bị từ bỏ nếu không đạt được kết quả. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng ông Zelensky nên chuyển giao các cuộc đàm phán cho một đại diện khác của Ukraine./.

Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine Tổng thống Putin đã trao đổi với Tổng thống Trump đánh giá về tình hình thực địa tại Ukraine, cũng như quan điểm của Moskva về triển vọng đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.