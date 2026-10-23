Quốc hội Uruguay đánh giá cao vai trò của Việt Nam và triển vọng hợp tác song phương

Quốc hội Uruguay đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại Đông Nam Á, đồng thời khẳng định ngoại giao nghị viện là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ chính trị, thương mại và văn hóa giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trang thông tin chính thức của Quốc hội Uruguay ngày 21/10 đưa tin về cuộc tọa đàm mở với chủ đề “Quan hệ song phương Việt Nam-Uruguay: Những thách thức và triển vọng," diễn ra tại trụ sở cơ quan lập pháp Uruguay ngày 20/10, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt và các thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị viện Uruguay-Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Víctor Aldaya, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam, nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Uruguay đang thúc đẩy tăng cường quan hệ chính trị, thương mại và văn hóa với Việt Nam.

Theo ông, các nhóm Nghị sỹ hữu nghị giữ vai trò thiết yếu trong việc củng cố ngoại giao nghị viện, xây dựng những nhịp cầu trao đổi, tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa nghị sỹ cũng như nhân dân hai nước.

Ông Aldaya nhận định Đông Nam Á đang trở thành một trong những trung tâm quan trọng của thế giới, trong đó Việt Nam giữ vai trò nổi bật. Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam đồng thời khẳng định Uruguay đã xác định tăng cường chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ với thế giới là định hướng trong chính sách đối ngoại của cả Chính phủ và Nhà nước, thông qua các cơ chế như Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Uruguay-Việt Nam tại Quốc hội Uruguay. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định quan hệ Việt Nam-Uruguay được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993.

Đề cập triển vọng hợp tác, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi giữa Việt Nam và Mercosur sẽ tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường, hỗ trợ phát triển công nghiệp và tăng cường trao đổi nông sản, nguyên liệu giữa hai bên.

Cuộc tọa đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Uruguay Juan Castillo, các nghị sỹ, cựu lãnh đạo chính quyền Montevideo, đại diện ngoại giao đoàn và đông đảo khách mời./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện với Uruguay Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam và Uruguay có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác cùng có lợi.