Cà Mau: Kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sông Đốc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã U Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Cùng với đó là các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thanh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trần Văn Thời giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phan Ngọc Hiển giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Trạch giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động 5 cán bộ đến nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm: ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Biển Bạch và ông Đặng Hoàng Ngô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gành Hào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Dịp này, hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình Nông nghiệp tỉnh; ông Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình Giao thông tỉnh; ông Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án công trình Nông nghiệp tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Công ty Môi trường-Đô thị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khẳng định các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp quan trọng cho các địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian qua.

"Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị mới đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ vừa được bổ nhiệm cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được phân công,” Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định phát biểu tiếp thu chỉ đạo và nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Thịnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc điều động, luân chuyển vị trí công tác là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, thử thách, tích lũy thêm kinh nghiệm, phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung. Các cán bộ, đảng viên cam kết kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể phát huy những mặt tích cực, khắc phục những trở ngại, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng những kết quả công tác thực tế và sự mong đợi của nhân dân./.

Tỉnh ủy Cà Mau kiện toàn hệ thống chính trị và cán bộ trong diện quy hoạch Tỉnh ủy Cà Mau triển khai nhiều quyết định về tổ chức bộ máy, trong đó thí điểm thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận.