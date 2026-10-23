Kho chứa chất thải hạt nhân đầu tiên trên thế giới được phép hoạt động

Phần Lan đã cấp phép vận hành kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đầu tiên trên thế giới, mở đường cho việc đưa những thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên vào lưu trữ sau 22 năm xây dựng công trình ngầm.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/10, Posiva, công ty chuyên xử lý chất thải hạt nhân của Phần Lan, thông báo kho chứa mang tên Onkalo, nằm tại xã Eurajoki, miền Tây nam nước này, sẽ sớm đi vào hoạt động, dù thời điểm cụ thể chưa được xác định.

Được khởi công cách đây 22 năm, Onkalo có tên gọi trong tiếng Phần Lan nghĩa là “hang động." Công trình được xây dựng sâu dưới lòng đất, trong lớp đá gốc có tuổi đời khoảng 1,9 tỷ năm, với sức chứa lên tới 6.500 tấn urani. Kho chứa được thiết kế để tiếp nhận các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng từ 5 lò phản ứng hạt nhân của Phần Lan. Đây là những vật liệu vẫn có mức phóng xạ cao trong hàng nghìn năm tới.

Giám đốc điều hành Posiva, ông Ilkka Poikolainen, đánh giá việc kho chứa được cấp phép vận hành là dấu mốc lịch sử đối với công ty và Phần Lan.

Tuy nhiên, trước khi chính thức tiếp nhận nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, Posiva vẫn phải tiến hành các cuộc thử nghiệm, kiểm tra cần thiết và được Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân Phần Lan xem xét, phê duyệt.

Theo phương án lưu trữ, các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng sẽ được đóng gói trong những thùng chứa bằng đồng có khả năng chống ăn mòn. Các thùng này sau đó được hạ xuống những lỗ khoan trong đường hầm sâu dưới lòng đất. Khi quá trình đưa nhiên liệu vào vị trí hoàn tất, các lỗ khoan sẽ được lấp đầy và bịt kín bằng nút bêtông cốt thép.

Việc đưa Onkalo vào vận hành đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giải quyết bài toán xử lý chất thải hạt nhân, vốn là thách thức đối với nhiều quốc gia kể từ khi các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng vào những năm 1950. Hiện phần lớn chất thải hạt nhân trên thế giới vẫn được lưu trữ tạm thời, trong khi một số quốc gia, trong đó có Thụy Điển và Pháp, đang xây dựng các kho chứa vĩnh viễn.

Với việc được cấp phép vận hành Onkalo, Phần Lan nhiều khả năng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên đưa kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng dưới lòng đất vào hoạt động./.

Đức hoàn tất đưa chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ nước ngoài về nước Đức đã hoàn tất quá trình kéo dài hơn 30 năm đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý ở Anh và Pháp về nước, song vẫn chưa có kho lưu giữ cuối cùng.