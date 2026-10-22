Trung Quốc tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp trước biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ mình tốt hơn trước các rủi ro.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.



Ngày 21/10, Thứ trưởng bộ trên Tống Nguyên Minh cho biết Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang cách tiếp cận chú trọng hơn vào công tác phòng ngừa. Bộ sẽ tăng cường đào tạo về an toàn cho các quan chức chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp và người lao động; cũng như đầu tư thêm nguồn lực để nâng cao năng lực cho lực lượng cứu hộ và phát triển các thiết bị thông minh (máy bay không người lái, robot) nhằm thực hiện các nhiệm vụ ngày càng phức tạp tại những khu vực có địa hình cao, môi trường biển sâu hoặc các điều kiện khắc nghiệt khác, nơi có thể không có kết nối Internet hoặc điện lưới.



Theo ông Tống Nguyên Minh, trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc sẽ cải thiện năng lực phòng chống và quản lý thiên tai ở cấp cơ sở.

Cơ chế cứu trợ thiên tai sẽ được tối ưu hóa, cùng với việc cải thiện mạng lưới kho dự trữ vật tư khẩn cấp, nhằm đảm bảo người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong vòng 8 giờ.



Ngoài ra, công tác phòng chống động đất cũng là những vấn đề được quan tâm trong thời gian tới. Cơ quan chống động đất Trung Quốc cho biết các nỗ lực sẽ tập trung vào việc cải thiện năng lực cảnh báo sớm động đất thông qua các phương pháp phân tích có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc cũng có kế hoạch thành lập các phòng thí nghiệm cấp quốc gia để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về quá trình hình thành động đất, các mô hình địa chấn và cơ chế dẫn đến thảm họa do động đất gây ra. Nước này sẽ tổ chức các chương trình giáo dục công cộng về công tác chuẩn bị ứng phó với động đất.

Một hệ thống giám sát và cảnh báo sớm động đất hiện đại, thông minh hơn cũng sẽ được phát triển, tận dụng các công nghệ tiên tiến để mở rộng phạm vi bao phủ và truyền phát cảnh báo thông qua điện thoại di động, truyền hình, phát thanh và hệ thống loa phóng thanh.

Trong khi đó, ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), nhiều thành phố đã thông báo đóng cửa trường học và công sở trong ngày 23/10, và hơn 150 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy vào ngày 22/10 trước khi bão Champi đổ bộ.

Giới chức vùng lãnh thổ kêu gọi mọi người hãy cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với gió mạnh và mưa lớn. Theo Cơ quan Khí tượng, bão Champi dự kiến sẽ đi dọc theo bờ biển phía Đông Bắc hòn đảo trong ngày 23-24/10 trước khi hướng về Trung Quốc đại lục và sang Nhật Bản.



Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ (JTWC) cho biết bão Champi có sức gió gần 195 km/h. Ban đầu được phân loại là siêu bão, với sức gió gần 300 km/h (186 mph), nhưng sau đó đã suy yếu. Champi là cơn bão mới nhất trong một mùa bão hoạt động mạnh ở Thái Bình Dương, do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra.

Ở miền Đông Trung Quốc, hàng triệu người dân cũng đang chuẩn bị ứng phó những trận mưa lớn và lũ quét trong những ngày tới. Nhà chức trách đã kích hoạt kế hoạch chuẩn bị ứng phó lũ lụt ở Thượng Hải, cũng như ở các tỉnh ven biển Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo rằng bão Champi có thể gây mưa lớn trong ngày 23-24/10 ở một số khu vực, bao gồm "hầu hết Thượng Hải và phía Đông tỉnh Chiết Giang"./.

Siêu bão Champi mạnh cấp 16 hướng về Đài Loan, ít có khả năng vào Biển Đông Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu bão có thể khiến gió ở phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 6–7, giật cấp 9–10, sóng cao 3–5 m.