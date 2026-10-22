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Trung Quốc: Phó Thị trưởng Bắc Kinh bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc thông báo tiến hành điều tra đối với ông Hạ Lâm Mậu, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh.

Trung Quốc: Phó Thị trưởng Bắc Kinh bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 22/10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc thông báo tiến hành điều tra đối với ông Hạ Lâm Mậu, Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh do “bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.”

Ông Hạ Lâm Mậu, sinh năm 1970, có học vị nghiên cứu sinh, tiến sỹ kỹ thuật, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) khóa XIV, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Bắc Kinh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính quyền thành phố, Phó Thị trưởng Bắc Kinh.

Ông Hạ Lâm Mậu được giao phụ trách về các hoạt động thường nhật của chính quyền thành phố; phụ trách công tác phát triển và cải cách, tài chính, quản lý tình trạng khẩn cấp, đối ngoại (bao gồm các vấn đề liên quan đến các khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau) cùng công tác thống kê; đồng thời hỗ trợ các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị và kiểm toán…/.

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