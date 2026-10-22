Tây Ninh quảng bá tiềm năng, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Chiều 22/10/2026, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tây Ninh, đại diện các Hiệp hội, tổ chức kinh tế, cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam, Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến nay, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò kết nối của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng những hoạt động xúc tiến trực tiếp như Hội nghị sẽ góp phần đưa các cơ hội hợp tác với Tây Ninh đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy và lâu dài của tỉnh.

Giới thiệu về tiềm năng và triển vọng phát triển của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh Tây Ninh có nhiều lợi thế nổi bật về vị trí địa lý giữ vai trò kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,3%, dẫn đầu khu vực phía Nam, cho thấy sức bật và dư địa phát triển mạnh mẽ của địa phương.

Trên nền tảng đó, Tây Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản trong những lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến sâu nông sản và chuyển đổi xanh, hướng đến các dự án có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.

Tiếp nối chương trình, bà Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đã giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và những cơ hội hợp tác dành cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Tây Ninh, Nhật Bản hiện đứng thứ 4 về số dự án và thứ 5 về tổng vốn đầu tư, với 177 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1,4 tỷ USD. Đồng thời nhấn mạnh định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh với 100 khu công nghiệp, 108 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 37.500 ha và trên 1.400 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư mới.

Hội nghị cũng ghi nhận những chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư và hoạt động lâu năm tại Tây Ninh. Đại diện Tập đoàn Sumitomo Forestry Việt Nam nhấn mạnh tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam và vai trò của Tây Ninh trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến gỗ và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sapporo Việt Nam chia sẻ về hành trình đầu tư tại địa phương từ năm 2011, đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền tỉnh, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn.

Sở Công Thương Tây Ninh ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) nhằm xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai bên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những kinh nghiệm thực tế từ hai doanh nghiệp góp phần củng cố niềm tin và tạo thêm sức thuyết phục đối với các nhà đầu tư Nhật Bản đang tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tây Ninh.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác đầu tư giữa Tây Ninh và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Nhật-Việt, nhấn mạnh vai trò cầu nối của Hiệp hội trong việc quảng bá môi trường đầu tư, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu và triển khai dự án tại các khu công nghiệp của tỉnh.

Ở góc độ phát triển nguồn nhân lực, bà Tống Thị Kim Giao, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, đề cập tiềm năng hợp tác trong đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tác phong và tiêu chuẩn quản trị Nhật Bản.

Qua đó, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện hơn, gắn thu hút đầu tư với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản.

Điểm nhấn của Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo là lễ ký kết và trao 05 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh với các đối tác Nhật Bản, tập trung vào xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp và các dự án sản xuất cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và Công ty Cổ phần SNCD trao Biên bản ghi nhớ về phối hợp xúc tiến Đề án phát triển vùng nông nghiệp hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) về xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy giao thương.

Công ty Cổ phần Cosmopark Industrial ký kết 3 Biên bản ghi nhớ với các đối tác Nhật Bản, gồm: hợp tác với Hiệp hội Hữu nghị Nhật-Việt về xúc tiến đầu tư tại thị trường Nhật Bản; hợp tác với Công ty Cổ phần ZEN về dự án nhà máy sản xuất gạch không nung, vốn dự kiến 5,6 triệu USD; hợp tác với Công ty Cổ phần YAEI về dự án nhà máy gia công cơ khí, vốn từ 5,6 triệu USD.

Bên cạnh các ký kết tại Tokyo, thông qua Hội thảo thu hút đầu tư được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Công ty Cổ phần Cosmopark Industrial ghi nhận thêm 2 nội dung hợp tác tại Khu công nghiệp sinh thái Cosmopark (xã Đức Huệ, Tây Ninh): hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn SEIWA về dự án nhà máy gia công kim loại, vốn từ 8,4 triệu USD; ký kết với Công ty Cổ phần ASTEC về hợp tác xử lý nước thải.

Đáng chú ý, các dự án sản xuất gạch không nung, gia công cơ khí và gia công kim loại đều đã xác định đối tác, lĩnh vực đầu tư và quy mô vốn, tạo cơ sở để các bên tiếp tục cụ thể hóa phương án triển khai.

Đây là những nội dung hợp tác nổi bật, có cơ sở để thúc đẩy triển khai, hướng đến hiệu quả thiết thực về sản xuất và môi trường. Qua đó, Chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản của tỉnh ghi nhận tổng cộng 7 nội dung ký kết, hợp tác với tổng vốn đăng ký trên 20 triệu USD, tạo tiền đề để Tây Ninh cùng các đối tác chuyển hóa các thỏa thuận thành dự án khả thi và kết quả hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và Công ty Cổ phần SNCD ký kết hợp tác xúc tiến phát triển vùng nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những kết quả đạt được tại Hội nghị xúc tiến đầu tư đã góp phần tăng cường kết nối, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Đặc biệt, tinh thần hợp tác cùng phát triển được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh qua triết lý kinh doanh Nhật Bản Sanpo Yoshi: “Tốt cho người bán, tốt cho người mua và tốt cho xã hội,” hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Tây Ninh,” Hội nghị khẳng định sự chủ động của Tây Ninh trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, hướng đến chuyển hóa những cam kết, thỏa thuận thành kết quả đầu tư thực chất, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao vị thế của tỉnh trong thu hút đầu tư quốc tế./.

Tây Ninh xác định 6 nhóm ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030 Tây Ninh xác định rõ các nhóm ngành ưu tiên, đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm tạo bước chuyển về chất cho công nghiệp tỉnh trong giai đoạn mới.