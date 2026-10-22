Smart Banking 2026: Gắn ứng dụng AI với niềm tin khách hàng

Ngày 22/10/2026, tại Hà Nội, Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2026 lần thứ 7 diễn ra dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IEC tổ chức.

Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, niềm tin khách hàng và khả năng chống chịu số,” sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế, cùng trao đổi về định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh chuyển đổi số ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI), giữ vững niềm tin khách hàng và nâng cao khả năng chống chịu trước những rủi ro ngày càng phức tạp.

Hệ thống ngân hàng hiện xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Tại một số ngân hàng, trên 95% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Quy mô này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả ứng dụng công nghệ và bảo đảm an toàn hoạt động.

Theo Phó Thống đốc, AI trước hết phải tạo ra giá trị thực chất. Điều quan trọng là công nghệ này giải quyết được vấn đề gì, giúp khách hàng được phục vụ tốt hơn, ngân hàng vận hành hiệu quả hơn và các rủi ro được nhận diện sớm hơn.

AI phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển, gắn với dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, nguồn nhân lực và mô hình quản trị. Đây là trách nhiệm của mỗi ngân hàng, không chỉ riêng bộ phận công nghệ. Phó Thống đốc đề nghị các tổ chức tín dụng nghiên cứu, triển khai nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, quản trị rủi ro trong ứng dụng AI.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ về hành trình từ chuyển đổi số đến ngân hàng thông minh, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho rằng chuyển đổi số giúp mở rộng quy mô, nhưng giai đoạn mới đòi hỏi ngân hàng chuyển từ “số hóa quy trình” sang “thông minh hóa hệ sinh thái.” Trong đó, AI trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và chủ động phục vụ khách hàng.

Với nền tảng 18 triệu khách hàng và 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, TPBank xác định sự kết hợp giữa AI, văn hóa dữ liệu và năng lực kiểm soát của con người là chìa khóa chuyển hóa quy mô thành lợi thế cạnh tranh thực chất, bền vững.

Cùng với yêu cầu ứng dụng AI hiệu quả, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh càng số hóa, niềm tin càng trở thành tài sản quan trọng của hệ thống ngân hàng. Niềm tin phải được củng cố thông qua khả năng bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi khách hàng trong từng giao dịch.

Toàn ngành đã đẩy mạnh định danh, xác thực, làm sạch dữ liệu và cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu rủi ro. Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu tăng cường bảo mật ứng dụng, cung cấp công cụ để khách hàng chủ động bảo vệ tài khoản, trong đó có tính năng thiết lập thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền lần đầu.

Phó Thống đốc cũng lưu ý khả năng chống chịu phải trở thành năng lực cốt lõi của mỗi ngân hàng. Khi hoạt động ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và kết nối, một sự cố có thể gây tác động lan rộng.

Các đại biểu tham dự triển lãm

Theo đó, các ngân hàng phải giám sát đồng thời an ninh mạng và hoạt động giao dịch. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thuộc cả các bộ phận nghiệp vụ, vận hành và quản lý giao dịch, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo ngân hàng.

Trước các hình thức gian lận tài chính ngày càng tinh vi, ông Harmon Wang, Tổng Giám đốc StreamCube Technology, nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống phòng, chống gian lận thông minh, toàn diện trên quy mô toàn ngân hàng. Hệ thống này cần kết hợp với cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan.

Từ kinh nghiệm triển khai nền tảng phòng, chống gian lận toàn diện, đại diện StreamCube chia sẻ cách tiếp cận và giải pháp giúp ngân hàng chủ động phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo vệ tài sản và củng cố niềm tin khách hàng.

Các phiên thảo luận tại hội thảo tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo trong kỷ nguyên AI, từ đổi mới tư duy, mô hình quản trị đến nâng cao năng lực cạnh tranh. Những nội dung trọng tâm gồm xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng cho AI, tối ưu vận hành, đổi mới thanh toán số và phòng, chống gian lận. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu, chủ động ứng phó các mối đe dọa và bảo đảm dịch vụ liên tục./.

Song song với hội thảo, triển lãm công nghệ tài chính-ngân hàng có sự tham gia của hơn 40 nhà cung cấp giải pháp trong và ngoài nước như StreamCube, Viettel Cyber Security, FPT, GreenNode, EmbedIT, Lenovo, Samsung… Triển lãm giới thiệu các giải pháp từ AI tạo sinh, tác nhân AI, phân tích và quản lý dữ liệu, điện toán đám mây đến tư vấn chuyển đổi, phục vụ nhu cầu hiện đại hóa ngân hàng số, thanh toán số, phòng, chống gian lận tài chính và bảo đảm an toàn thông tin.

Ngân hàng Nhà nước đặt nhiều yêu cầu khi ngân hàng ứng dụng AI Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về an toàn, quản lý rủi ro và quyền lợi khách hàng khi ứng dụng AI trong ngành ngân hàng có hiệu lực từ 15/11/2026.