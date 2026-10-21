VPBank, VIB đồng loạt giảm lãi suất, tung gói tín dụng 25.000 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, VPBank và VIB đồng loạt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh giảm lãi suất huy động, hai ngân hàng cũng chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn vốn nhằm tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong những tháng cuối năm.

Từ ngày 26/10/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình giảm 1,5% lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hoạt động trong 6 ngành nghề trọng điểm.

Các lĩnh vực được ưu đãi gồm kinh doanh dược; bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; kinh doanh vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản; sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Chương trình hướng tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phân phối, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc gia công cho doanh nghiệp thuộc các ngành nghề trên.

Khách hàng có thời gian kinh doanh liên tục từ 6 tháng trở lên có thể tiếp cận chương trình nếu đáp ứng các điều kiện vay vốn. Đáng chú ý, VPBank áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc lên tới 12 tháng, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu mở rộng hoạt động.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), VPBank dành hạn mức 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 1,5%, áp dụng đối với các khoản vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và kinh tế xanh. Chương trình cũng áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực ưu tiên khác theo từng thời kỳ.

Song song với giảm lãi suất cho vay, từ ngày 20/10, VPBank điều chỉnh giảm 0,5% lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân tại một số kỳ hạn trên kênh trực tuyến.

Cùng thực hiện định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Quốc tế (VIB) chủ động giảm lãi suất huy động tới 0,5 điểm phần trăm/năm, tập trung vào các kỳ hạn trên 6 tháng.

VIB triển khai gói vay ưu đãi quy mô 15.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng thời, ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn huy động và cho vay để tạo điều kiện giảm lãi suất đối với khách hàng.

Trong hoạt động tín dụng, VIB triển khai gói vay ưu đãi quy mô 15.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất tới 1,5%/năm theo điều kiện chương trình.

Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, linh kiện, phụ tùng; hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu.

Việc cấp tín dụng được xem xét theo từng khách hàng, bảo đảm phù hợp với nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và yêu cầu an toàn tín dụng.

Theo VIB, chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đáp ứng đơn hàng và triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc VIB cho biết ngân hàng tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm chi phí vốn từ huy động đến cho vay.

"Chúng tôi xác định việc giảm chi phí vốn cần đi cùng với khả năng tiếp cận nguồn vốn và sự phù hợp của giải pháp vay đối với từng khách hàng," ông Vũ nhấn mạnh.

Việc VPBank và VIB triển khai các chương trình giảm lãi suất được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế./.

Hàng loạt nhà băng công bố giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm, đồng thời giảm lãi suất cho vay 1,5%-2%/năm để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.