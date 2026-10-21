Đồng won Hàn Quốc tiếp tục tăng giá so với USD nhờ xuất khẩu khởi sắc

Theo hãng thông tấn Yonhap, đồng won của Hàn Quốc tiếp tục đà tăng và lập mức cao mới trong vòng hai năm so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 21/10, nhờ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh cùng dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường trong nước.

Kết thúc phiên giao dịch lúc 15h30 cùng ngày, đồng won được giao dịch ở mức 1.325,2 won/USD, tăng 2,9 won so với mức đóng cửa của phiên giao dịch chứng khoán trước đó.

Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của đồng won, đồng thời đánh dấu mức giá cao nhất của đồng tiền này kể từ ngày 2/10/2024.

Diễn biến tích cực của đồng won được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế công bố trong ngày. Theo dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong 20 ngày đầu tháng 10 đã tăng hơn gấp đôi, đạt 61,6 tỷ USD. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào thị trường tài chính Hàn Quốc. Trong phiên giao dịch chính thức gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lượng cổ phiếu nội địa trị giá 659,9 tỷ won (tương đương 497,3 triệu USD).

Cùng với lực mua của khối ngoại, chỉ số chuẩn Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) tăng 3,29%, chốt phiên ở mức 5.735,66 điểm./.

Đồng won lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đồng USD Diễn biến tăng giá của đồng won cho thấy tác động đáng kể từ nguồn cung USD gia tăng trên thị trường ngoại hối, đặc biệt từ khu vực xuất khẩu và các dòng vốn đầu tư quốc tế.