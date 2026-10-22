Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Nghệ An lưu ý 3 vấn đề lớn

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhằm bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.

Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số.”

GRDP toàn tỉnh tăng 9,75%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14 cả nước. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 13,18% (riêng công nghiệp tăng 15,93%), dịch vụ tăng 9,41%, nông-lâm-thủy sản tăng 4,64%.

Xuất khẩu đạt 5,182 tỷ USD, tăng 55,61%; du lịch đón gần 9,9 triệu lượt khách, doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 27.800 tỷ đồng, vượt 19,4% dự toán; chi ngân sách trên 44.900 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 151,3% dự toán. Giải ngân đầu tư công đạt trên 81% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.

Tỉnh thu hút 69 dự án mới với tổng vốn hơn 96.000 tỷ đồng, cùng 15 dự án FDI trị giá 2,396 tỷ USD. Công tác xử lý các dự án tồn đọng được đẩy mạnh, nhiều dự án đã tháo gỡ vướng mắc...

Bên cạnh những kết quả tích cực, Nghệ An vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Tốc độ tăng trưởng GRDP mới đạt 9,75%, chưa chạm mục tiêu “hai con số” đề ra.

Một số chỉ tiêu ngành, lĩnh vực còn thấp, đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều, vẫn còn dự án chậm, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Việc xử lý các dự án tồn đọng, vi phạm kéo dài tuy đã có chuyển biến nhưng số lượng dự án chưa được tháo gỡ vẫn lớn. Nhân lực cấp xã còn thiếu, một số cơ sở tài sản công dôi dư chưa xử lý dứt điểm, ảnh hưởng hiệu quả quản lý.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ban, ngành đã đưa ra nhiều giả pháp cho các lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn đặt mục tiêu tăng trưởng “hai con số.”

Tỉnh Nghệ An cũng đề xuất Chính phủ xem xét chủ trương thành lập khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo động lực phát triển theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Về đầu tư công, tỉnh kiến nghị chuyển vốn bổ sung năm 2026 sang 2027, điều chỉnh vốn dự án đường sắt tốc độ cao và bổ sung vốn giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Về xây dựng, tỉnh đề nghị phân cấp quản lý Quốc lộ 1 qua nội đô. Về văn hóa, tỉnh kiến nghị sửa Luật Di sản cho phép quy hoạch di tích đơn lẻ.

Về khoa học, Nghệ An đề nghị hướng dẫn chính sách hỗ trợ công nghiệp bán dẫn. Về đối ngoại, tỉnh kiến nghị nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy-Nậm On và Thông Thụ nhằm thúc đẩy hợp tác, giao thương...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của Nghệ An, dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” nhưng trong bối cảnh hiện nay đây là thành tích đáng khích lệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Phó Thủ tướng lưu ý ba vấn đề lớn: giải ngân đầu tư công cao nhưng vốn tạm ứng chưa thu hồi nhiều, chưa tạo khối lượng thực; chất lượng tăng trưởng cần cải thiện, công nghiệp còn phụ thuộc FDI, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, thu ngân sách vượt dự toán nhưng tỷ trọng từ đất còn lớn; nhiều dự án và tài sản công dôi dư xử lý chậm.

Phó Thủ tướng nhất trí với các giải pháp tỉnh đề ra và nêu rõ, trong điều kiện các địa phương trong vùng đều có tiềm năng lợi thế khá tương đồng như cảng biển, sân bay...

Nghệ An cần lấy quy hoạch làm động lực phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho nhà đầu tư, phát huy lợi thế nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng, tháo gỡ dự án tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư, mở rộng cơ sở thu ngân sách, cải thiện chất lượng nguồn thu ngân sách, đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Đối với các trường liên cấp nội trú, tỉnh cần đẩy nhanh kết quả giải ngân nguồn vốn, hoàn thành toàn bộ hàng mục trước ngày 30/11/2026, xem xét trách nhiệm các đơn vị liên quan nếu quá hạn vẫn chưa hoàn thành, đảm bảo việc việc đưa vào vận hành đòi hỏi phải tốt hơn mọi mặt so với trường cũ.

Các kiến nghị của tỉnh sẽ được giao cho bộ, ngành phối hợp xử lý, nhằm tạo điều kiện để Nghệ An tăng tốc, bứt phá trong thời gian tới. Mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV năm 2026 khoảng 14,51% là thách thức nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu các cấp, các ngành đồng lòng, hành động mạnh mẽ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng các Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Môn Sơn, xã Anh Sơn.

Trực tiếp kiểm tra các hạng mục như: Nhà đa năng, các công trình phụ trợ, khu bếp ăn bán trú, khu nhà ở học sinh và các phòng học; đồng thời nghe báo cáo về tiến độ thi công, việc hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức dạy học tại nhà trường Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai xây dựng công trình.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục huy động, bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục còn lại.

Đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh.

Thăm, động viên thầy trò các trường vùng biên giới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, thân thiện và hạnh phúc.

Các em học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, thể thao; tận dụng tốt điều kiện học tập để trưởng thành, trở thành công dân hữu ích cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề cao trách nhiệm của Ban giám hiệu và giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng trường học thực sự trở thành “ngôi trường hạnh phúc” - nơi thầy cô và học sinh cùng hạnh phúc.

Giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải bồi dưỡng công dân có lòng yêu nước, tình yêu lao động, tình cảm gia đình, biết sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường./.

Gỡ nút thắt vật liệu để tăng tốc thi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư 23.940 tỷ đồng, kết nối khu vực trung tâm Nghệ An với cửa khẩu Thanh Thủy.