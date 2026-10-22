Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do sức ép từ nhóm công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 22/10, do cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục đà lao dốc sau các báo cáo lợi nhuận trái chiều từ Phố Wall.

Tại châu Á, đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ đã kéo theo sự đi xuống của thị trường chung. Ở thị trường Seoul (Hàn Quốc), cổ phiếu của các nhà sản xuất chip SK hynix và Samsung mất khoảng 3%, đẩy chỉ số Kospi giảm hơn 3%.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), cổ phiếu của Kioxia và Tokyo Electron ghi nhận mức giảm tương tự, khiến chỉ số Nikkei 225 chốt phiên giảm 2,7% xuống 63.907,84 điểm.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 3,1% xuống 22.909,24 điểm khi các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, JD.com, NetEase và Tencent đều sụt giảm mạnh. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 1,5% xuống 3.658,03 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai, Wellington và Manila đều chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục ghi nhận biến động mạnh kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6/2026. Các nhà đầu tư hiện lo ngại về quy mô vốn đầu tư khổng lồ, lộ trình đạt lợi nhuận và chi phí trả nợ gia tăng của nhóm doanh nghiệp này.

Trước đó vào ngày 20/10, báo cáo lợi nhuận hàng quý tích cực của SpaceX, báo cáo đầu tiên kể từ khi công ty niêm yết vào tháng 6/2026, đã giúp các chỉ số chính của phố Wall đi lên. Tuy nhiên, các báo cáo sau giờ giao dịch của Meta và Tesla lại khiến nhà đầu tư thận trọng.

Cụ thể, hãng xe điện Tesla công bố lợi nhuận giảm trong quý 3/2026 và hạ dự báo chi tiêu vốn trong năm 2026. Ngược lại, Meta, công ty mẹ của Facebook, lại nâng dự toán chi tiêu cho lĩnh vực AI.

Ông Chris Weston, chuyên gia tại công ty môi giới Pepperstone, nhận định các số liệu của Meta đang củng cố chu kỳ đầu tư vào AI, nhưng vấn đề nguồn vốn ngày càng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo ông, nhà đầu tư dù đánh giá cao sự tăng trưởng nhưng cũng nhạy cảm hơn với cách các công ty huy động vốn cho giai đoạn đầu tư tiếp theo và tác động của điều này đối với cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh không như kỳ vọng của Netflix và dự báo lợi nhuận yếu từ nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Mỹ Lam Research càng làm tăng thêm sự e ngại. Thị trường hiện chờ đợi báo cáo từ Microsoft, Amazon, Alphabet vào tuần tới, cùng với Apple và Nvidia vào tháng 11/2026.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 21,96 (1,26%) lên 1.760,63 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,59 điểm (0,23%) xuống 261,08 điểm./.

Chứng khoán tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4, khối ngoại trở lại mua ròng Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,7 điểm, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 948 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 20.291 tỷ đồng.