Chứng khoán tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4, khối ngoại trở lại mua ròng

VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên 21/10, lên 1.738,7 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Khối ngoại cũng quay lại mua ròng sau 20 phiên bán ròng liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,7 điểm, lấy lại mốc 1.700 điểm sau phiên điều chỉnh trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ phiên 8/4, khi VN-Index tăng 79 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện, với khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 948 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 20.291 tỷ đồng. Toàn sàn có 246 mã tăng giá, 78 mã giảm và 54 mã đứng giá. Phần lớn nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh, ngoại trừ dầu khí, nguyên vật liệu và bảo hiểm.

Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. Bộ ba VIC, VHM và VRE cùng đóng cửa ở mức giá trần, trong khi VPL tăng 3,7%. Riêng bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đóng góp gần 34 điểm cho VN-Index.

Đà tăng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. DXS, NLG và HDC tăng hết biên độ. Các mã DIG, PDR, CEO, VPI, HDG, KDH, CII và DXG tăng từ 3-6%.

Bên cạnh nhóm bất động sản, các cổ phiếu liên quan đến Gelex cũng giao dịch tích cực. GEE và VSC tăng trần; GEX tăng 4,8%, VIX tăng 4,1%, GEL tăng 3,7% và EIB tăng 3,4%.

Sau 20 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 21/10. Giá trị mua ròng trên toàn thị trường đạt khoảng 160 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 8 triệu cổ phiếu. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng, với khối lượng 10,5 triệu cổ phiếu.

TCB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 290 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp đứng đầu chiều mua. Trong phiên, TCB có hơn 4,4 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị 153 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 34.273 đồng/cổ phiếu.

Xếp sau TCB là MSN với giá trị mua ròng gần 145 tỷ đồng và VIC với hơn 89 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng VIB, SHB và TPB cũng được mua ròng. Ngoài ra, SSI, GEE, FRT và PVT góp mặt trong danh sách mua ròng.

Trong bốn phiên gần nhất, TCB được khối ngoại mua ròng tổng cộng 687 tỷ đồng, cao hơn các cổ phiếu còn lại. Diễn biến này trái ngược với xu hướng bán ròng đối với cổ phiếu ngân hàng này kể từ giữa tháng 9.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 31 tỷ đồng. HNG chịu áp lực lớn nhất với giá trị hơn 10 tỷ đồng. DDV bị bán ròng gần 3 tỷ đồng, trong khi VEA bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng.

Phiên tăng mạnh ngày 21/10 cho thấy lực cầu cải thiện rõ nét, đặc biệt tại nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Việc khối ngoại quay lại mua ròng sau 20 phiên liên tiếp bán ròng cũng là diễn biến đáng chú ý. Diễn biến các phiên tới sẽ cho thấy liệu nhịp phục hồi có duy trì được đà tăng và thu hút thêm dòng tiền hay không./.

Thị trường chứng khoán 20/10: VN-Index hồi phục, cổ phiếu vàng tăng trần Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index tăng khoảng 2 điểm lên gần 1.692 điểm; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 14.200 tỷ đồng, tương đương phiên trước.

​