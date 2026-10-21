Quảng Trị có nhiều tiềm năng, dư địa và không gian phát triển

Ngày 21/10, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình triển khai các giải pháp tăng trưởng kinh tế trên 10% và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chín tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Về kinh tế, GRDP ước tăng 8,42%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 62.074 tỷ đồng.

Tính đến ngày 16/10, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt 3.451,975 tỷ đồng, bằng 52,43% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 9.803 tỷ đồng, bằng 77,75% dự toán Trung ương giao và trên 72% dự toán địa phương.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng; công tác quy hoạch, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, tỉnh xác định tập trung cao nhất cho các mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, từng điểm nghẽn; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, công nghiệp, cảng biển, giao thông, cảng hàng không; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án có khả năng hoàn thành và tạo động lực tăng trưởng ngay trên địa bàn.

Địa phương cũng sẽ tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu; khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, cảng biển và hành lang kinh tế Đông-Tây.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định địa bàn...

Trong thời gian còn lại của năm, địa phương xác định tập trung cao độ, quyết liệt giải quyết các điểm nghẽn, phát huy tối đa các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề xuất một số kiến nghị như: xây dựng Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo-Densavan; hỗ trợ tỉnh hoàn thiện các nội dung của đề án “Phát triển đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh” để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quan tâm đầu tư thêm một số tuyến đường trọng điểm; hỗ trợ tỉnh tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp các công trình di tích lịch sử, công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sỹ...

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã giải đáp một số vấn đề, kiến nghị, khó khăn và đề xuất của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt và những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng chỉ rõ Quảng Trị cần khẩn trương rà soát toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, phân tích rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc để xác định cụ thể trách nhiệm của địa phương và những vấn đề cần sự phối hợp, tháo gỡ của các bộ, ngành Trung ương.

Đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tỉnh phải chủ động, quyết liệt giải quyết theo phương châm “rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo từng tuần, tháng, quý nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng, dư địa và không gian phát triển lớn, do đó, tỉnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Để tạo đột phá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất công; phát huy lợi thế năng lượng để phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư; cụ thể hóa quy hoạch tỉnh gắn với phát triển hạ tầng và các khu kinh tế; tạo đột phá trong phát triển du lịch, nông nghiệp xanh; nhân rộng cơ chế “luồng xanh,” cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; siết chặt tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú...

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026, tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 sát với tình hình thực tế, tiếp tục phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng ngành, địa bàn, dự án theo phương châm “sáu rõ” bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thông suốt và hiệu quả./.

Quảng Trị kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng Quảng Trị giới thiệu tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tăng đầu tư, hợp tác về năng lượng xanh, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực.