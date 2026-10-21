Vật liệu may thông minh và bền vững: Hướng đi mới cho dệt may Việt Nam

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới tiêu chuẩn sinh thái và tính năng cao, Triển lãm Quốc tế HanoiTex-HanoiFabric 2026 xuất hiện như một điểm tựa chiến lược, kết nối các doanh nghiệp trong nước với những giải pháp nguyên phụ liệu tiên tiến nhất.

Việc chú trọng phát triển vật liệu may thông minh và bền vững không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm mà còn mở ra nhịp cầu giao lưu hiện đại, đưa dệt may Việt Nam tự tin chủ động hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

​Điểm hẹn giao thương và nhịp cầu hội nhập toàn cầu

Ngày 21/10 tại Hà Nội, Triển lãm quốc tế Ngành công nghiệp Dệt & May-Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2026 (HanoiTex & HanoiFabric 2026) chính thức khai mạc, quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc.

Triển lãm tập trung giới thiệu các công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu mới, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, sản xuất xanh và chuyển đổi số trong ngành dệt may.

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành dệt may luôn đóng vai trò là một trong những trụ cột xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, đứng trước những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sinh thái, các doanh nghiệp dệt may trong nước không thể chỉ dừng lại ở việc gia công đơn thuần.

Xu hướng hiện nay đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ về mặt chiều sâu, nơi các doanh nghiệp tập trung tìm kiếm các dòng vật liệu mới có khả năng tái chế, phân hủy sinh học hoặc tích hợp các tính năng công nghệ hiện đại.

Triển lãm Quốc tế HanoiTex-HanoiFabric 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và khách tham quan. (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

​Được định vị là triển lãm ngành dệt may hàng đầu tại khu vực phía Bắc Việt Nam, HanoiTex & HanoiFabric mỗi năm thu hút gần 10.000 lượt khách tham quan thương mại, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Triển lãm tạo nên một không gian đối thoại thương mại trực tiếp, giúp xóa mờ ranh giới giữa nhà sản xuất nguyên phụ liệu, nhà cung cấp công nghệ và các thương hiệu may mặc quốc tế.

​Trải nghiệm công nghệ đột phá và giải pháp vật liệu bền vững

​Điểm nhấn nổi bật tại HanoiTex-HanoiFabric 2026 là sự xuất hiện ấn tượng của các dòng vật liệu may thế hệ mới.

HanoiFabric mang đến sự đa dạng của các loại sợi sinh học, vải tái chế, xơ sợi tổng hợp thân thiện với môi trường cùng các nguyên phụ liệu đạt chuẩn xanh.

Song hành cùng đó, HanoiTex giới thiệu hệ thống máy móc, thiết bị dệt nhuộm và hoàn tất thông minh, hỗ trợ tối đa quy trình xử lý vật liệu kỹ thuật cao, tiết kiệm nước và năng lượng.

Sự hội tụ của các giải pháp vật liệu và công nghệ tiên tiến này chính là minh chứng sinh động cho quá trình cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn sản xuất, đưa ứng dụng vật liệu mới và công nghệ hiện đại trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho ngành chế biến, chế tạo.

​Tại đây, khách tham quan và các chuyên gia trong ngành có cơ hội trực tiếp quan sát và trải nghiệm ứng dụng của các loại vải thông minh có khả năng kháng khuẩn, chống tia UV, điều hòa nhiệt độ, cùng những mẫu phụ kiện may mặc tối ưu hóa cho nền kinh tế tuần hoàn.

Những giải pháp này giúp sản phẩm may mặc Việt Nam dễ dàng đáp ứng các rào cản kỹ thuật khắt khe tại các thị trường lớn như EU hay Mỹ.

Khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, kiểm tra chất liệu các dòng vải và nguyên phụ liệu được trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Đức Hiếu/Vietnam+)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển dịch công nghệ trong ngành, Thạc sỹ Võ Thị Lan Hương, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sợi dệt Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội khẳng định: “Đổi mới vật liệu chính là ngọn hải đăng giúp dệt may Việt Nam bứt phá lên những giá trị mới. Việc chủ động ứng dụng xơ sợi sinh học, vật liệu tái chế cùng các giải pháp thông minh không chỉ là chìa khóa tháo gỡ bài toán phát thải để hướng tới mục tiêu bền vững, mà còn nhân rộng các cuộc chuyển dịch sản xuất xanh, đưa sản phẩm may mặc Việt Nam tự tin khẳng định vị thế sinh thái trên thị trường quốc tế.”

​Không chỉ dừng lại ở các hợp đồng thương mại ngắn hạn, HanoiTex-HanoiFabric 2026 đang xây dựng nền tảng vững chắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp dệt may Việt Nam làm chủ nguồn vật liệu mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự tin kiến tạo tương lai phát triển bền vững./.

Hàng dệt may Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD Ngành dệt may tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hóa chi phí sản xuất và chủ động thích ứng nhằm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 48 tỷ USD trong năm 2026.