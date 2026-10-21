McDonald's gặp rắc rối liên quan đến bằng sáng chế ​

Tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh McDonald's tại Israel đang đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường khoảng 1 triệu USD do bị cáo buộc sử dụng trái phép công nghệ theo dõi và phân tích dinh dưỡng đã được đăng ký bảo hộ sáng chế trên các nền tảng kỹ thuật số của hãng.

Theo trang tin công nghệ CTech của Israel ngày 20/10, doanh nhân kiêm nhà phát minh Marco Luzzatto và công ty NewVal-Tech Knowledge, Services and Investments đã đệ đơn kiện Alonyal, đơn vị từng nắm quyền nhượng quyền kinh doanh McDonald's tại Israel, lên Tòa án Quận Trung tâm, yêu cầu bồi thường 3 triệu shekel (khoảng 1 triệu USD) do bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế và bản quyền.

Theo đơn kiện, ông Luzzatto sở hữu bằng sáng chế về hệ thống theo dõi và quản lý dinh dưỡng từ xa, giúp người dùng kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ và đánh giá thói quen ăn uống.

Hệ thống có khả năng ghi nhận các món ăn, tính toán lượng dinh dưỡng đã nạp vào cơ thể và cung cấp thông tin cập nhật về mức tiêu thụ thực phẩm, qua đó hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp.

Nguyên đơn cáo buộc ứng dụng di động và các trang web của McDonald's Israel đã sử dụng trái phép những tính năng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế, đặc biệt là công cụ tính toán giá trị dinh dưỡng và theo dõi lượng thực phẩm tiêu thụ của khách hàng.

Theo ông Luzzatto, các công nghệ này có liên quan đến những giải pháp được ông cùng công ty phát triển và thương mại hóa trước đó thông qua dịch vụ trực tuyến mang tên Nutricells.

Theo hồ sơ vụ kiện, hai bên từng liên hệ và trao đổi nhằm giải quyết tranh chấp nhưng không đạt được thỏa thuận. Tại thời điểm thông tin được công bố, phía Alonyal chưa nộp văn bản phản hồi trước tòa. Trong khi đó, McDonald's Israel cho biết chưa nhận được đơn kiện chính thức.

Vụ việc hiện đang ở giai đoạn đầu của quá trình tố tụng và những cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được cơ quan tư pháp xác nhận./.

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