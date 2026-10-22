Tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa Trung Quốc-châu Âu đạt cột mốc mới

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (China State Railway Group) ngày 22/10 cho biết tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu đã thực hiện hơn 140.000 chuyến, vận chuyển lượng hàng hóa trị giá hơn 560 tỷ USD.

Cột mốc này đạt được vào lúc 11h30 ngày 22/10, khi đoàn tàu X8059 khởi hành từ ga Bồ Hà (Puhe) ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hướng tới Moscow.

Theo đơn vị trên, mạng lưới này hiện đã kết nối tới 237 thành phố tại 26 quốc gia châu Âu và hơn 100 thành phố tại 12 quốc gia châu Á. Trong phạm vi Trung Quốc, 96 tuyến đường sắt định kỳ - được thiết kế với tốc độ 120km/h - đã kết nối 132 thành phố với nhau. Khối lượng vận chuyển đạt mức cao kỷ lục theo tháng vào tháng 5, khi các đoàn tàu Trung Quốc-châu Âu thực hiện 1.965 chuyến và vận chuyển 197.000 đơn vị tương đương 20 feet (TEU).

Số lượng tàu xuất phát trung bình mỗi ngày được bàn giao tại sáu cửa khẩu biên giới chính tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51,2 chuyến trong năm nay.

Lưu lượng vận chuyển cũng trở nên cân bằng hơn. Tính đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ các chuyến vận chuyển chiều về so với chiều đi đã duy trì ở mức trên 90% trong 9 tháng liên tiếp. Mỗi tuần có 22 chuyến vận chuyển với lịch trình cố định xuyên suốt toàn bộ hành trình, kết nối 9 thành phố tại Trung Quốc với 6 thành phố tại châu Âu. Các dịch vụ này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu vận chuyển xuyên biên giới của các nhà sản xuất phân khúc cao cấp.

Tập đoàn cũng đưa vào sử dụng các thiết bị chuyên dụng, bao gồm container kiểm soát nhiệt độ và túi chứa chất lỏng đặt bên trong các container 40 feet, nhằm phục vụ đa dạng các loại hàng hóa hơn. Ngoài ra, hệ thống niêm phong điện tử cho phép theo dõi lô hàng trong suốt hành trình, đồng thời tự động phát cảnh báo nếu có dấu hiệu can thiệp trái phép.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm phương tiện giao thông và phụ tùng ôtô, máy móc, cùng các sản phẩm điện và điện tử. Ở chiều ngược lại, hàng hóa từ châu Âu vận chuyển sang Trung Quốc bao gồm gỗ, bột giấy, nông sản và hàng tiêu dùng.

Đơn vị vận hành cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài để gia tăng năng lực vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự cân bằng hơn nữa cho luồng hàng hóa theo cả hai chiều. Họ cũng đang nỗ lực mở rộng các dịch vụ vận tải kết hợp đường sắt-đường bộ và đường sắt-đường biển, nhằm đưa mạng lưới vươn tới các quốc gia láng giềng chưa có kết nối đường sắt xuyên biên giới./.

Thúc đẩy khoản đầu tư 10 tỷ USD vào tuyến đường sắt kết nối châu Âu-Trung Quốc Tuyến đường sắt nối Trung Quốc và châu Âu đang ngày càng trở nên quan trọng trong vận tải hàng hóa toàn cầu, do hoạt động vận chuyển eo biển Hormuz bị gián đoạn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

