Ngân hàng lớn nhất Ấn Độ bị tấn công mạng, rò rỉ gần 4.000 hồ sơ khách hàng

Ngày 21/10, State Bank of India (SBI), ngân hàng lớn nhất Ấn Độ, xác nhận một cuộc tấn công mạng đã xâm nhập vào dữ liệu của ngân hàng, dẫn đến việc 3.897 hồ sơ khách hàng bị rò rỉ trên web đen.

Theo ngân hàng này, các dữ liệu bị lộ bao gồm số điện thoại di động đã đăng ký, ngày sinh, họ tên, giới tính, địa chỉ email và địa chỉ cư trú của khách hàng.

SBI cho biết họ đã kích hoạt các quy trình ứng phó và ngăn chặn sự cố mạng, đồng thời thuê một đơn vị an ninh mạng độc lập để tiến hành đánh giá toàn diện, điều tra bản chất và phạm vi của vụ việc.

Tuy nhiên, SBI khẳng định vụ rò rỉ này sẽ không gây ra tác động đáng kể nào đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi, kết quả tài chính hay sự liên tục trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Hồi tháng 7, Ngân hàng Thương mại Quốc doanh Baroda (Bank of Baroda), một trong những định chế tài chính lớn nhất Ấn Độ, cũng ghi nhận một vụ rò rỉ dữ liệu tương tự.

Nhóm tin tặc mang tên Triple X đã tấn công và chiếm đoạt tài khoản email của một nhân viên, từ đó xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ. Chúng đã đánh cắp và rao bán một kho dữ liệu khổng lồ dao động từ 700 GB đến 1 TB trên các diễn đàn ngầm.

Các thông tin nhạy cảm bị lộ lọt bao gồm hồ sơ cá nhân khách hàng, tài liệu định danh KYC, dữ liệu ngân hàng số và các báo cáo kiểm toán bảo mật nội bộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành ngân hàng Ấn Độ.

Đầu tháng 10 vừa qua, Cục Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Ấn Độ (CERT-In) đã phát lệnh cảnh báo khẩn cấp số CIAD-2026-0046 sau khi một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhằm vào chuỗi cổng kết nối (API) làm ảnh hưởng đến khoảng 20 tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các doanh nghiệp công nghệ tài chính./.

Tin tặc tấn công ngân hàng lưu ký lớn nhất nước Đức Ngân hàng lưu ký V-Bank cho biết tin tặc đã lấy cắp một số dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác kinh doanh, song không thể truy cập vào tài khoản, hệ thống giao dịch hay tài sản của khách hàng.