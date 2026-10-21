Khám phá Triển lãm Công nghệ Đổi mới Tương lai 2026 tại Daegu

Ngày 21/10, chính quyền thành phố Deagu đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Công nghệ Đổi mới Tương lai 2026 (Future Innovation Tech Expo – FIX 2026) tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Daegu (EXCO). Sự kiện năm nay diễn ra dưới chủ đề “AI, vượt xa công nghệ, đi vào cuộc sống thường nhật”.

Lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự của ông Choo Kyung-ho, Thị trưởng thành phố Daegu; ông Kim Yong-seok, Chủ tịch Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Daegu; bà Jungwoo Ha, Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia; ông Lim In-hwan, Chủ tịch Hội đồng thành phố Daegu; ông Woo Jae-jun, đại biểu Quốc hội; Kang Eun-hee, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Daegu; Cho Seok, Phó Chủ tịch Tập đoàn HD Hyundai; Youngmin Kwon, Tổng Giám đốc điều hành Doosan Robotics; Lee Hang-soo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor; Brian McMurray, Chủ tịch GMTCK; Kyu-Jin Cho, Giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul và các đại biểu khác.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia một chuyến tham quan các khu vực triển lãm chính. Hành trình bắt đầu với khu vực trưng bày chuyên biệt về UAM (Di chuyển hàng không trong đô thị), nơi trưng bày khung máy bay của hãng Volocopter (Đức). Tiếp đó, Hyundai Motor giới thiệu robot chữa cháy không người lái cùng công nghệ AI tự hành 'ATRIA AI'; NT1 (đối tác tại Hàn Quốc của Neolix) trình diễn phương tiện giao hàng tự hành 'RoboVan'; HD Hyundai Robotics trưng bày các dòng robot hai cánh tay; Doosan Robotics giới thiệu giải pháp 'Scan&Go' (từng giành giải thưởng 'Best of Innovation' tại Triển lãm công nghệ CES 2026); và Megazone Cloud, nhà cung cấp dịch vụ quản lý đám mây lớn nhất châu Á, cũng giới thiệu sản phẩm của mình.

Các đại biểu dự lễ khai mạc FIX 2026, gồm Thị trưởng Daegu Choo Kyung-ho, thăm quan các khu vực triển lãm chính.

Vào buổi chiều, các chuyên gia đầu ngành trong Hàn Quốc và thế giới có những bài phát biểu quan trọng. Mở đầu là bài thuyết trình với chủ đề "Kỷ nguyên khám phá của robot AI vật lý" của Giáo sư Kyu-Jin Cho. Ông là học giả nổi tiếng thế giới về lĩnh vực robot tới từ tại Đại học Quốc gia Seoul.

Tiếp nối chương trình là các bài tham luận của các đại biểu gồm ông Brian McMurray, Chủ tịch GM Technical Center Korea; Xiaoxiao Shaun Li, Giáo sư tại Viện Vector, chuyên gia nghiên cứu về AI đa phương thức; và Francesco Ferro, CEO của công ty PAL Robotics.

Ngoài ra, các công nghệ tiên tiến hứa hẹn mang lại thay đổi thiết thực cho đời sống thường nhật của người dân cũng được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ khách tham quan. Những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực này gồm có nền tảng cửa hàng tiện lợi vận hành bằng robot AI, hệ thống khử mùi dựa trên công nghệ AI, hay robot chuyên dụng hỗ trợ định vị trong phẫu thuật gãy xương.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức triển khai nhiều chương trình tương tác đa dạng, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các công nghệ tương lai. Các hoạt động này bao gồm trải nghiệm lên máy bay UAM của Volocopter; thử thách điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) nhắm vào mục tiêu cụ thể, trải nghiệm tại studio AI tạo sinh KT AI Station; thử cà phê và kem do robot pha chế; trình diễn xe tự hành RoboVan bên cạnh các phiên lái thử xe điện.

FIX 2026 mở cửa đón khách ngày 21/10 và kéo dài tới ngày 24/10, trong khung thời gian từ 10h00 sáng đến 5h00 chiều. Riêng ngày 24/10, sự kiện sẽ kết thúc vào lúc 16h00 chiều. Để thuận tiện cho khách tham quan từ xa, các tuyến xe buýt đưa đón sẽ hoạt động giữa ga Dongdaegu và Trung tâm triển lãm EXCO với tần suất từ ​​30 phút đến 1 giờ mỗi chuyến.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thị trưởng Daegu Choo Kyung-ho cho biết: "FIX 2026 là dịp để chúng ta tận mắt chứng kiến ​​những thay đổi đang diễn ra khi công nghiệp và công nghệ hội tụ xung quanh AI. Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các ngành công nghiệp tương lai, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI trong những lĩnh vực trọng điểm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và đón nhận thử thách, nhằm đảm bảo rằng tiến bộ công nghệ sẽ chuyển hóa thành sự tăng trưởng công nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân."

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai mạc FIX 2026.

Được biết, ngoài các hoạt động kết nối kinh doanh, chính quyền thành phố Daegu còn tổ chức những chương trình kết hợp văn hóa và du lịch dành cho các nhà đầu tư, nhà mua hàng đến tham dự, như thưởng thức các buổi biểu diễn trong khuôn khổ Lễ hội Opera Quốc tế Daegu và tham gia chương trình tham quan Tháp 83 vào ban đêm.

Thông qua những hoạt động này, thành phố mong muốn quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch đa dạng của Daegu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu của thành phố với tư cách là một điểm đến MICE quốc tế, kết hợp hài hòa giữa kinh doanh, văn hóa và du lịch./.