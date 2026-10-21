58 đội công nghệ ngành tài chính, ngân hàng thi bảo vệ hệ thống trước làn sóng tấn công mạng

Sáng 21/10, Vòng loại cuộc thi Diễn tập An ninh mạng - DF Cyber Defense & AI Hackathon 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 58 đội ngũ công nghệ đến từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, chứng khoán và bảo hiểm, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số và bảo mật ngành ngân hàng.

Chương trình do Cục Công nghệ Thông tin (Ngân hàng Nhà nước), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức, với GreenNode đóng vai trò đối tác công nghệ chiến lược.

Cùng với việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu. Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 cùng Nghị định số 331/2026/NĐ-CP về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin là những cơ sở pháp lý quan trọng trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân.

Chính vì vậy, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng 7 thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho hay ccho rằng, hiệu quả của công tác bảo mật và vận hành hệ thống phụ thuộc mật thiết vào khả năng phối hợp giữa ba nhóm chủ thể nòng cốt. Đầu tiên, lực lượng quản lý trực tiếp đóng vai trò then chốt trong việc điều hành các hệ thống tin đang hiện hữu. Song song với đó, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan chủ quản với các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng để đảm bảo tính phản ứng nhanh và chuyên sâu. Cuối cùng, việc mở rộng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin là yếu tố không thể thiếu để tận dụng nguồn lực và tri thức chuyên gia từ thị trường.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng 7 thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược về tăng cường an ninh mạng và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Smart Banking 2026 triển khai hai hoạt động thực hành trọng tâm là DF Cyber Defense 2026 và AI Hackathon, hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành ngân hàng.

Với DF Cyber Defense 2026, cuộc thi năm nay áp dụng hình thức "King of the Hill" (chiếm lĩnh và giữ vững vị trí dẫn đầu), mô phỏng các tình huống trong đó người tham gia phải giành quyền kiểm soát và duy trì quyền kiểm soát đối với những hệ thống máy tính được chỉ định.

Thông qua các thử thách và kịch bản tấn công mạng mô phỏng sát thực tế, các đội thi có cơ hội nâng cao năng lực kỹ thuật, khả năng ứng phó sự cố và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần giúp ngành ngân hàng chủ động hơn trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, AI Hackathon hướng tới thúc đẩy ứng dụng AI trên cả phương diện công nghệ và nghiệp vụ. Cuộc thi tạo điều kiện để các phòng Công nghệ thông tin giải quyết bài toán từ khối nghiệp vụ, đồng thời khuyến khích các phòng ban không chuyên về công nghệ tìm hiểu, mở rộng ứng dụng AI và tự phát triển những giải pháp đơn giản có khả năng đưa vào vận hành thực tế.

Cụ thể, cuộc thi tập trung vào bốn lộ trình, tương ứng với các nhóm nghiệp vụ chính của ngân hàng, gồm trải nghiệm khách hàng, vận hành, rủi ro và tuân thủ, thanh toán và dữ liệu, hạ tầng số.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thông qua việc kết hợp diễn tập phòng thủ mạng với phát triển các giải pháp AI gắn với nhu cầu thực tế, Smart Banking 2026 kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an toàn số, tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Smart Banking 2026 vào ngày 22/10 tại Hà Nội./.

67 đội tuyển tranh tài bảo vệ hạ tầng số trong kỷ nguyên AI Với chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI," 67 đội tuyển xuất sắc trong nước và quốc tế sẽ tranh tài tại Vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026”