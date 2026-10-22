Du lịch

Nhật Bản điều chỉnh chính sách mua sắm miễn thuế cho du khách nước ngoài

Theo hệ thống hoàn thuế mới, du khách sẽ quét hộ chiếu tại các thiết bị chuyên dụng ở sân bay và cảng biển để nhận tiền hoàn thuế bằng tiền mặt hoặc vào thẻ tín dụng khi rời đi.

Bích Liên
Tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, 22 thiết bị đầu cuối đã được lắp đặt để xác định các mặt hàng mua cần kiểm tra thêm. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)
Tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, 22 thiết bị đầu cuối đã được lắp đặt để xác định các mặt hàng mua cần kiểm tra thêm. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Từ ngày 1/11 tới, Nhật Bản sẽ điều chỉnh hệ thống mua sắm miễn thuế cho du khách nước ngoài, yêu cầu họ trả thuế tiêu thụ trước và nhận lại tiền hoàn thuế khi rời khỏi đất nước, nhằm hạn chế tình trạng du khách bán lại hàng hóa trước khi rời đi.

Hiện du khách nước ngoài có thể mua hàng hóa miễn thuế trực tiếp tại các cửa hàng.

Theo hệ thống hoàn thuế mới, du khách sẽ quét hộ chiếu tại các thiết bị chuyên dụng ở sân bay và cảng biển để nhận tiền hoàn thuế bằng tiền mặt hoặc vào thẻ tín dụng khi rời đi. Du khách có thể được yêu cầu xuất trình hàng hóa đã mua để kiểm tra.

Các sân bay lớn cũng sẽ cung cấp thủ tục dựa trên điện thoại thông minh để giúp giảm ùn tắc.

Tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, 22 thiết bị đầu cuối đã được lắp đặt để xác định các mặt hàng mua cần kiểm tra thêm. Sân bay cũng đã dành riêng không gian để kiểm tra hành lý.

Hệ thống mới cũng sẽ loại bỏ giới hạn mua hàng hằng ngày là 500.000 yen (3.200 USD) đối với các mặt hàng tiêu dùng như rượu và mỹ phẩm. Bao bì đặc biệt được thiết kế để ngăn chặn việc bán lại sẽ không còn bắt buộc, đơn giản hóa các quy tắc mua hàng miễn thuế.

Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ lo ngại sự thay đổi này có thể khiến người mua sắm không muốn mua thêm hàng hóa bằng số tiền tiết kiệm được từ thuế.

Ông Masaki Akita, Chủ tịch Hiệp hội Cửa hàng miễn thuế Nhật Bản và người đứng đầu tập đoàn bán lẻ Matsuya Co., cho biết hệ thống mới sẽ mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ bằng cách giảm bớt trách nhiệm của họ trong việc ngăn chặn các giao dịch mua hàng gian lận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mua sắm miễn thuế #Du khách nước ngoài #Hộ chiếu #Hoàn thuế Nhật Bản
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