Để du lịch thực sự là cầu nối giữa Việt Nam và Ấn Độ

Những năm gần đây, bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam đã chứng kiến “cú hích” ngoạn mục mang tên Ấn Độ. Vươn lên trở thành một trong những thị trường khách du lịch có tốc độ tăng trưởng nhanh và tiềm năng bậc nhất, Ấn Độ không chỉ mang lại nguồn doanh thu lớn cho ngành du lịch Việt Nam, mà còn mở ra thời kỳ hợp tác mới đầy triển vọng khi có sự tham gia đầy năng động, sáng tạo của hệ sinh thái các doanh nghiệp lữ hành và hàng không của hai nước, dựa trên định hướng vĩ mô từ hai chính phủ.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nền tảng chắc chắn cho sự bùng nổ ấy xuất phát từ mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước vốn đã được lãnh đạo hai bên nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vào tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó là vai trò kiến tạo của các bộ ngành liên quan và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, cũng như sứ mệnh làm “cầu nối” của các doanh nghiệp lữ hành, hàng không hai nước.



Đại sứ mong muốn du lịch sẽ đóng vai trò quan trọng, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối nhân dân và tạo động lực cho những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Ấn Độ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Điều này đã được Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh chia sẻ tại Hội thảo du lịch “Việt Nam: Hướng tới những chân trời mới” - một sự kiện do Đại sứ quán phối hợp với công ty VietTravel tổ chức tại Ấn Độ tối 21/10, thu hút sự tham gia của đông đảo các công ty du lịch lữ hành nước sở tại để tìm hiểu về tiềm năng và cơ hội kết nối với thị trường du lịch đang bùng nổ của Việt Nam.



Theo Đại sứ, những nỗ lực xúc tiến du lịch sẽ không thể thiếu được sự đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành và hàng không, vì đây chính là những “nhịp cầu” kết nối du khách, doanh nghiệp, nền văn hóa và nhân dân hai nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ tin tưởng: “Với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác du lịch, Việt Nam và Ấn Độ sẽ khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường và tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.”



Trên thực tế, nhờ triển khai rộng rãi chính sách cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân Ấn Độ, Việt Nam đã tháo gỡ thành công “nút thắt” lớn nhất về rào cản hành chính để “hút” dòng khách mới. Các cơ quan quản lý du lịch của hai nước cũng duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác để bảo vệ quyền lợi và tạo hành lang an toàn cho doanh nghiệp lữ hành hai bên hoạt động.

Cùng với đó là hạ tầng hàng không ngày càng mở rộng, với việc chính phủ hai nước gần đây đã nhất trí tăng gấp đôi số chuyến bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ, tạo cơ sở để các hãng hàng không hai bên xúc tiến mở thêm đường bay mới. Việc thu hẹp khoảng cách địa lý thông qua những chuyến bay thẳng tần suất dày đặc hơn nối các điểm đến du lịch tiềm năng của hai nước đã và đang biến Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách Ấn Độ.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Ấn Độ MakeMyTrip - bà Akruti Jindal cho rằng việc hai nước liên tục mở rộng các đường bay thẳng tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, góp phần đưa Việt Nam trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của du khách Ấn Độ.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ khả năng kết nối thuận tiện, mà còn ở sự phong phú của các trải nghiệm du lịch. Bà Jindal nhận định: “Việt Nam có gần như tất cả những gì du khách tìm kiếm, từ núi rừng, biển đảo đến các thành phố sôi động và cuộc sống về đêm. Dù đi cùng gia đình, cặp đôi hay du lịch một mình, du khách đều có thể tìm thấy những trải nghiệm phù hợp.”



Tất nhiên, để có được những thành công trên và tiếp tục khai phá triển vọng hợp tác du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới, không thể không kể đến vai trò của những doanh nghiệp tiên phong khai phá thế mạnh của thị trường du lịch Việt Nam cho du khách Ấn Độ.

Bà Trần Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Vietravel DMC thuộc tập đoàn Vietravel - chia sẻ: “Với kinh nghiệm là một trong những công ty lữ hành đầu tiên khai thác dòng khách Ấn Độ về Việt Nam và với tốc độ tăng trưởng của dòng khách này, công ty đưa ra 2 loại sản phẩm mới nhằm thu hút dòng khách trung lưu Ấn Độ tham quan các tuyến điểm nổi bật của Việt Nam và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp và nghỉ dưỡng). Ngoài ra, công ty cũng đang phối hợp với các bên để xúc tiến các điểm du lịch tại Ấn Độ nhằm gia tăng lượng khách từ Việt Nam sang du lịch thị trường này.”



Đúng như bà Thùy Trang chia sẻ, nếu các cơ quan quản lý mở khung pháp lý và hạ tầng, thì cộng đồng doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng dịch vụ chính là lực lượng “thực chiến” đưa dòng khách luân chuyển giữa hai quốc gia.

Theo nhận định của bà Akruti Jinda, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2026 có khả năng sẽ vượt 1 triệu lượt và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2027 với tốc độ có thể đạt gần 70%.



Có thể thấy, chính sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và hỗ trợ của Chính phủ hai nước, cùng sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành đang tạo nên động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sự bứt phá này không chỉ mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn bồi đắp nhịp cầu kết nối văn hóa và du lịch giữa nhân dân hai nước, qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới./.

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.