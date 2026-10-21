EU điều tra Booking.com về nghi vấn gian lận trên nền tảng đặt phòng

Ngày 21/10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo mở cuộc điều tra đối với nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com do nghi ngờ dịch vụ này chưa xử lý hiệu quả các tin đăng giả mạo, hành vi lừa đảo qua mạng và nguy cơ dữ liệu người dùng bị lợi dụng.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan này sẽ đánh giá liệu Booking.com có xác định đầy đủ các rủi ro liên quan đến nội dung bất hợp pháp, trong đó có tin đăng về cơ sở lưu trú không tồn tại hoặc đối tượng giả danh chủ nhà để cho thuê bất động sản hay không.

Một số khách hàng chỉ phát hiện nơi lưu trú không có thật khi đến địa chỉ đã đặt; trong những trường hợp khác, hình ảnh hoặc mô tả chỗ ở không phản ánh đúng thực tế.

EC cũng sẽ xem xét cách Booking.com xử lý nguy cơ lừa đảo bằng hình thức giả mạo thông tin (phishing), trong đó kẻ gian tìm cách dụ người dùng cung cấp dữ liệu nhạy cảm thông qua tin nhắn hoặc thông báo giả.

Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến việc nền tảng chia sẻ dữ liệu đặt phòng và thông tin khách hàng với các cơ sở lưu trú như thế nào, cũng như các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn dữ liệu bị sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Ngoài ra, EU sẽ điều tra khả năng Booking.com vi phạm quy định về quảng cáo trực tuyến, do không gắn nhãn quảng cáo rõ ràng đối với những cơ sở lưu trú trả phí để được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên của EU đối với Booking.com theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA), văn bản đặt ra các nghĩa vụ chặt chẽ hơn đối với những nền tảng trực tuyến quy mô rất lớn. Nếu bị xác định vi phạm nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu; trường hợp vi phạm nghiêm trọng và tái diễn, các biện pháp hạn chế hoạt động cũng có thể được áp dụng.

Ủy viên EU phụ trách công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh người dân châu Âu cần có thể đặt dịch vụ du lịch mà không phải lo ngại bị lừa đảo.

Trong khi đó, Booking.com tuyên bố hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra, đồng thời khẳng định an ninh, niềm tin và bảo vệ thông tin cá nhân là những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

Hiện chưa có thời hạn pháp lý cụ thể để hoàn tất cuộc điều tra. Booking.com có thể đề xuất các cam kết khắc phục nhằm giải quyết những quan ngại của EC.

Trước đó, nền tảng Meta cũng bị EU điều tra từ năm 2024 liên quan đến nguy cơ quảng cáo lừa đảo trên các dịch vụ của doanh nghiệp này./.

Ngăn chặn lừa đảo đặt phòng trực tuyến, bảo vệ thương hiệu du lịch Phú Quốc Hành vi lừa đảo trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại tài chính cho cá nhân bị hại, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp, nặng nề đối với cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch chân chính.