Thời tiết ngày 23/10: Nhiều khu vực ngày nắng đẹp, chiều tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/10, các khu vực trên cả nước có thời tiết nắng đẹp vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Sáng sớm nay (23/10), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 23/10, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m; riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 4,0-6,0m, hướng sóng Bắc đến Tây Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 24/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể cho các khu vực:

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa.

Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

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