Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 23/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2026.

Hội nghị đã nghe thông tin về hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên,” “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.” Đây là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong chuyên đề “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên,” các đại biểu nghe ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về sự đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các bài học kinh nghiệm và yêu cầu mới đối với công tác này.

Nội dung chuyên đề cho thấy phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được thực hiện kiên trì, thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy và người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với đội ngũ báo cáo viên, cần tuyên truyền để cán bộ, đảng viên hiểu đúng, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng; nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nội dung tuyên truyền phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tránh hình thức, chung chung.

Trong chuyên đề “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng,” ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là yêu cầu về ứng dụng công nghệ mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy, quy trình công tác, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Yêu cầu đặt ra với các cơ quan, đơn vị là cần quan tâm nâng cao năng lực số của cán bộ, đảng viên; chủ động rà soát mức độ sẵn sàng, khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng xử lý công việc trên môi trường số.

Công tác tuyên truyền cần góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm, khuyến khích tinh thần chủ động học tập, đổi mới, ứng dụng công nghệ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của mình, không trông chờ, không làm hình thức, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV. Cần làm rõ ý nghĩa, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đặc biệt, phải gắn tuyên truyền nghị quyết với việc tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, phát hiện những cách làm hiệu quả và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc. Kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, làm rõ kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm và trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quan tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong quý 4/2026. Chú trọng các nội dung về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường cuối năm.

Việc tuyên truyền cần tạo được tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phản ánh trung thực tình hình, kết quả, những vấn đề cần giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Lại Xuân Lâm cũng lưu ý tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước, làm rõ đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, ý nghĩa và kết quả các hoạt động đối ngoại cấp cao; qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong thực hiện đường lối đối ngoại. Chú trọng tuyên truyền về quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, vai trò của Việt Nam trong hợp tác khu vực và công tác chuẩn bị đăng cai Năm APEC 2027.

Cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng trong tháng 11/2026, nhất là ngày Văn hóa Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ làm công tác tuyên truyền cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải thích những vấn đề được quan tâm, phát hiện và báo cáo các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không để thông tin sai lệch tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm trạng xã hội. Công tác tuyên truyền phải kết hợp chặt chẽ giữa định hướng thông tin với lắng nghe, đối thoại và thúc đẩy giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc triển khai thực chất, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền; theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận, kịp thời tổng hợp những vấn đề nổi lên để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Đội ngũ báo cáo viên chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản mới, nắm chắc nội dung và yêu cầu tuyên truyền. Mỗi báo cáo viên phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với cán bộ, đảng viên và người lao động./.

Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ Công tác cán bộ phải đánh giá thường xuyên, liên tục sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ.