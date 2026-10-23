Quảng Trị phê bình chủ đầu tư dự án đường nối sân bay với Quốc lộ 1

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phê bình chủ đầu tư Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 do chậm giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 25/10, hoàn thành thảm bêtông nhựa các đoạn tuyến trong tháng 11 và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định.

Dự án tuyến đường kết nối Cảng Hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư có thời gian thực hiện đến hết năm 2026 nhưng khối lượng xây lắp mới đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Hiện tuyến đường còn 250m chưa giải phóng mặt bằng; đoạn qua khu vực nền đất yếu chưa hoàn thành đắp đất gia tải. Tiến độ chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành công trình và cam kết của tỉnh với doanh nghiệp đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Ủy ban Nhân dân xã Gio Linh chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết dứt điểm vướng mắc của hai hộ dân còn lại; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản, bàn giao mặt bằng chậm nhất vào ngày 25/10. Ủy ban Nhân dân xã và chủ đầu tư phải nghiêm túc rút kinh nghiệm do công tác giải phóng mặt bằng đã chậm 40 ngày so với chỉ đạo trước đó của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Về tiến độ thi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư khắc phục tình trạng kéo dài thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công chậm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công. Các đơn vị cần tăng ca, thi công ban đêm khi điều kiện thực tế cho phép để bù khối lượng chậm tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý, điều hành, tiến độ và chất lượng công trình.

Theo yêu cầu của tỉnh, đoạn từ Km0+853,2 đến Km2+715,61 phải hoàn thành thảm bêtông nhựa trước ngày 10/11. Đoạn từ Km0+250 đến Km0+853,2 phải hoàn thành trước ngày 30/11, sau khi xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng và đẩy nhanh các hạng mục nền, móng, mặt đường.

Việc hoàn thành các mốc tiến độ là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm công trình về đích trong năm 2026, đáp ứng cam kết của tỉnh đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3km, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-–2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối sân bay với Quốc lộ 1, tăng khả năng liên kết giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng hàng không./.

Gia Lai phê bình nhà thầu chậm tiến độ hoàn thiện 3 trường nội trú liên cấp Tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn tại các trường ở Ia Dom, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chia; yêu cầu tăng cường nhân lực, thi công khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn.