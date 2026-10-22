Hà Nội gấp rút gỡ khó mặt bằng tuyến đường Đản Dị-Võ Nguyên Giáp

Do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Đản Dị đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh (Hà Nội) theo tiến độ hoàn thành từ giai đoạn 2023-2026 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố) sang giai đoạn 2024-2027.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án đầu tư chậm tiến độ so với thời hạn được phê duyệt, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn như: Hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ chưa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót (chưa được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ phương án giao đất chi tiết chưa tìm thấy hồ sơ lưu trữ). Các hộ dân chuyển nhượng nhiều lần nhưng không đăng ký biến động dẫn đến việc quy chủ, xác minh nguồn gốc đất khó khăn, mất nhiều thời gian.

Cùng với đó, các hộ đang sử dụng đất không hợp tác bàn giao mặt bằng vì không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của nhà nước do không được bồi thường đối với tài sản trên đất, trong khi trên đất có nhiều cây cối, hoa màu và công trình, vật kiến trúc. dẫn đến tiến độ không đảm bảo yêu cầu. Theo đó, việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án là có cơ sở, phù hợp tình hình thực tế.

Tuy nhiên, với những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã: Đông Anh, Phúc Thịnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt, giải quyết dứt điểm, triệt để các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tiếp tục kéo dài; Yêu cầu rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết gắn với mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục công việc, có cam kết tiến độ hoàn thành. Các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết ngay, không để việc điều chỉnh tiến độ dự án trở thành tiền lệ do thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ trong thời gian tới.

Đáng chú ý, để đảm bảo tổ chức thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, đầu tư triệt để, tiết kiệm, hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh rà soát, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết gắn với mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục công việc, có cam kết tiến độ hoàn thành; đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2027, thi công hoàn thành Dự án đầu tư trong Quý 4 năm 2027.

Thêm vào đó, Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng biện pháp thi công hợp lý nhằm rút ngắn thời gian thi công để hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt, đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo chất lượng; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình; có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến khu vực xung quanh dự án đầu tư.

Đối với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh xây dựng tiến độ chi tiết để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phúc Thịnh trong năm 2026; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện dự án; kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã Đông Anh, Phúc Thịnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Các sở, ngành có liên quan khác phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án./.

Hà Nội: Chuyển biến mới trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội ở Phúc Lợi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi cho biết việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.