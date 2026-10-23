Chiều 22/10, tại đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh, một cây phượng bất ngờ bật gốc, ngã đổ ra vỉa hè, đè trúng một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong do chấn thương quá nặng.

Bản tin 60s ngày 23/10/2026 gồm những nội dung sau:

Thành phố Hồ Chí Minh: Cây phượng bất ngờ bật gốc đè chết 1 người trên vỉa hè.

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