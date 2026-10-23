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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng do không khí lạnh vừa xuống đã suy yếu nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tràn xuống nước ta đã suy yếu khiến miền Bắc tiếp tục duy trì nắng nóng, nhiệt độ tăng vọt lên mức 34 độ C trong những ngày tới.

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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng do không khí lạnh vừa xuống đã suy yếu nhanh
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Bản tin 60s ngày 23/10/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng do không khí lạnh vừa xuống đã suy yếu nhanh.

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