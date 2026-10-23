Sắc hoa tam giác mạch gọi mời du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn

Khi những cơn gió se lạnh đầu mùa tràn về, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, lại khoác lên mình tấm áo mới với sắc hồng, tím phớt của hoa tam giác mạch. Giữa những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, sắc hoa dịu dàng điểm tô cho cảnh quan hùng vĩ, mời gọi du khách trong nước và quốc tế đến khám phá miền đất địa đầu Tổ quốc.

Sắc hoa dệt nên bức tranh miền đá

Từ Quản Bạ, hành trình khám phá mùa hoa bắt đầu bằng những cung đường quanh co giữa núi non trùng điệp. Hai bên đường, những vạt hoa nổi bật giữa màu xám của đá núi, tạo nên các điểm dừng chân hấp dẫn. Những mái nhà trình tường, hàng rào đá và nương ngô xen giữa đá tai mèo càng làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao.

Dọc đường, từng nhóm du khách dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành. Nhiều người lựa chọn khoác lên mình trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc để lưu giữ kỷ niệm. Những bộ váy thổ cẩm rực rỡ hòa cùng sắc hoa tạo nên những khuôn hình giàu bản sắc văn hóa.

Chị Mai Ngọc Hà, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Cao nguyên đá Đồng Văn, lại đúng dịp mùa hoa tam giác mạch nên tôi rất háo hức. Những hình ảnh xem trên mạng xã hội không thể diễn tả hết vẻ đẹp khi được tận mắt chứng kiến núi đá hùng vĩ, những cánh đồng hoa rực rỡ và không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao. Tôi thực sự rất thích thú với trải nghiệm này và chắc chắn sẽ giới thiệu bạn bè, người thân đến khám phá vùng đất tuyệt đẹp này.”

Tiếp nối hành trình, Đồng Văn đón du khách bằng vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc cổ và văn hóa vùng cao. Đặc biệt, Lễ hội Hoa Tam giác mạch góp phần gia tăng sức hút với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương. Du khách có thể kết hợp ngắm hoa với khám phá phố cổ Đồng Văn, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu đời sống của đồng bào các dân tộc.

Du khách trải nghiệm mùa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, cho biết địa phương đang tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng truyền thông, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, xây dựng hình ảnh Đồng Văn là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Theo lãnh đạo địa phương, phát triển du lịch mùa hoa cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng, qua đó xây dựng hình ảnh Đồng Văn thân thiện, giàu bản sắc.

Từ mùa hoa đến sức hút du lịch nơi cực Bắc

Rời trung tâm Đồng Văn, cung đường lên Lũng Cú mở ra khung cảnh núi đá nối tiếp nhau, những bản làng nép mình trong thung lũng và nương ngô xen giữa đá tai mèo. Dọc đường, sắc hoa tam giác mạch điểm tô cho cảnh quan, tạo thêm sức hấp dẫn cho hành trình đến vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi, gợi niềm tự hào về chủ quyền biên giới. Với nhiều du khách, kết hợp ngắm hoa, khám phá bản làng và đặt chân đến nơi địa đầu Tổ quốc là trải nghiệm đáng nhớ.

Anh Hoàng Xuân Sơn, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đứng từ Cột cờ quốc gia Lũng Cú, phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể ngắm nhìn những cánh đồng hoa tam giác mạch xen giữa những thửa ruộng xanh biếc của người dân, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Đến Lũng Cú lần này, tôi không chỉ được ngắm hoa, chinh phục cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của đồng bào Lô Lô Chải. Buổi tối quây quần bên mọi người giữa tiết trời se lạnh mang đến cảm giác rất đặc biệt, gần gũi và khó quên.”

Du khách tham quan, trải nghiệm tại điểm check-in "Chạm Lũng Cú". (Ảnh: Vietnam+)

Để đón khách trong mùa du lịch, chính quyền xã Lũng Cú chú trọng quảng bá hình ảnh, vận động người dân chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc phát huy lợi thế thiên nhiên gắn với bảo tồn văn hóa được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, cho biết: “Thời điểm này, hoa tam giác mạch đang vào mùa khoe sắc, tạo sức hút đối với du khách. Địa phương chú trọng đẩy mạnh quảng bá mùa hoa gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, trải nghiệm và lưu lại những ấn tượng đẹp khi đến với Lũng Cú.”

Từ loài cây gắn bó với đời sống sản xuất của đồng bào vùng cao, hoa tam giác mạch đã trở thành hình ảnh đặc trưng của du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn. Mùa hoa tạo cơ hội phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, cho thuê trang phục truyền thống và giới thiệu sản phẩm địa phương, góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng.

Từ Quản Bạ qua Đồng Văn đến Lũng Cú, mùa hoa tam giác mạch mang đến những trải nghiệm kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa bản địa. Với sự đồng hành của chính quyền, người dân và du khách, sắc hoa không chỉ làm say lòng người mà còn góp phần quảng bá hình ảnh miền đá nơi cực Bắc Tổ quốc, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững./.

Tuyên Quang: Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026 sẽ khai mạc ngày 6/11 tại Đồng Văn Những triền hoa Tam giác mạch sẽ nở rộ từ tháng 10 đến tháng 12, tạo điểm nhấn cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại đặc sắc tại Tuyên Quang.