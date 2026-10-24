Không gian văn hóa đặc sắc trong Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô

Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô gắn với giao lưu văn hóa Việt-Trung năm 2026 mang chủ đề “Sắc màu Lô Lô - Hội tụ và lan tỏa” diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10.

Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá du lịch cộng đồng trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội cũng nhằm bảo tồn, khôi phục và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lô Lô, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần giới thiệu, quảng bá tới đông đảo nhân dân và du khách thập phương về truyền thống văn hóa của một dân tộc ít người trên cao nguyên đá.

Rực rỡ sắc màu văn hóa

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, từ 14h00 ngày 23/10/2026 đến 11h30 ngày 24/10/2026, tại Quảng trường trung tâm xã và Nhà văn hóa thôn Sảng Pả, xã Mèo Vạc.

Mèo Vạc có 17 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc sắc riêng, trong đó người Lô Lô hiện có 234 hộ, với 1.035 nhân khẩu, cư trú chủ yếu tại thị trấn Mèo Vạc, Xín Cái Thượng Phùng.

Tuy chiếm tỷ lệ khiêm tốn nhưng văn hóa của dân tộc Lô Lô phong phú cả về đời sống vật chất và tinh thần, với phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ cúng tâm linh đặc sắc.

Nội dung chính của lễ hội gồm Giao lưu văn hóa Việt-Trung, trình diễn trang phục truyền thống, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc và tiếng trống đồng Đông Sơn của đồng bào dân tộc Lô

Trên những tuyến đường dẫn từ Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô thôn Sảng Pả đến Quảng trường trung tâm xã Mèo Vạc, những người dân tộc Lô Lô trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, những họa tiết tinh xảo, đồng bào Lô Lô cùng các nghệ nhân, diễn viên tham gia hoạt động diễu hành đường phố, khiến vùng cao nguyên đá bình lặng trở nên sống động, tươi vui, rộn ràng.

Đặc biệt, tiếng trống là mạch dẫn xuyên suốt trong cả ngày hội, bởi trống giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa của người Lô Lô, là sự kết nối giữa con người trong cộng đồng, kết nối con người với cội nguồn, với tâm linh.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật “Sắc chàm kể chuyện” diễn ra tối 23/10 tại Quảng trường trung tâm xã Mèo Vạc với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên địa phương cùng Đoàn nghệ thuật huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam và huyện Nà Po, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Chương trình là sự gặp gỡ của các sắc màu văn hóa, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Cùng với các hoạt động nghi lễ, Ngày hội dành không gian để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa Lô Lô thông qua bốn chủ đề: “Sợi chàm,” “Sắc chàm trên da,” “Tiếng trống trong lòng tay” và “Mùi ngô mới.” Tại đây, du khách có thể tìm hiểu kỹ thuật thêu, ghép vải, mặc thử trang phục truyền thống, trải nghiệm đánh trống đồng và thưởng thức những món ăn được chế biến từ ngô, bánh tráng cùng các sản vật địa phương.

Ngày tiếp theo 24/10, tại Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô thôn Sảng Pả, chương trình tiếp tục với hoạt động giới thiệu, tái hiện lễ Rửa làng, một nghi lễ mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian của cộng đồng.

Thông qua việc giới thiệu nghi lễ trong không gian văn hóa cộng đồng, du khách cũng như những người trẻ có thể hiểu hết những giá trị tinh thần vốn được lưu truyền trong đời sống đồng bào dân tộc Lô Lô.

Những người phụ nữ Lô Lô rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Tuyên Quang duy trì đà tăng trưởng du lịch tích cực

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước khẳng định sức hút của điểm đến với du khách trong nước và quốc tế. Toàn tỉnh đón hơn 3,24 triệu lượt khách, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 90,1% kế hoạch năm.

Trong đó khách quốc tế ước đạt 567 nghìn lượt và khách nội địa là hơn 2.6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 9.000 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục được mở rộng và đa dạng hóa. Toàn tỉnh hiện có 1.519 cơ sở lưu trú với khoảng 14.864 buồng, gồm 174 khách sạn, 572 nhà nghỉ, 755 homestay và 18 nhà khách, góp phần nâng cao khả năng phục vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Đặc biệt, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 vừa qua tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian lễ hội, khám phá văn hóa, cảnh quan và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Tuyên Quang đến du khách trong nước và quốc tế.

Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của du lịch Tuyên Quang, đồng thời tạo động lực để tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh điểm đến trong thời gian tới./.

Tuyên Quang: Đến Phố Bảng ngắm hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ Đến Phố Bảng, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những thảm hoa tam giác mạch trải dài từ trắng, phớt hồng cho đến tím hồng xen giữa các triền núi đá và nếp nhà cổ.