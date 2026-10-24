Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Bỉ đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (theo giờ Việt Nam), tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Trong không khí thân tình và trọng thị, Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Nhà vua Philippe nhấn mạnh những gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước và tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực hướng tới việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Vui mừng gặp lại Nhà vua Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm quý báu mà Nhà vua, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Bỉ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và Nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc. Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua và Hoàng hậu, đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn./.