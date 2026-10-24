Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk góp phần thúc đẩy mở rộng hợp tác Việt Nam-Ba Lan trong những lĩnh vực tiềm năng như khoa học-công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ba Lan đang phát triển tốt đẹp.

Hai nước đã kỷ niệm dấu mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy mở rộng hợp tác Việt Nam-Ba Lan trong những lĩnh vực tiềm năng như khoa học-công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn..., phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Ba Lan với EU, Trung và Đông Âu./.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.