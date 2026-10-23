Từ Hà Nội đến Copenhagen: Mối lương duyên Việt Nam-Đan Mạch

Có một địa chỉ đặc biệt ở Hà Nội mà ít người biết, đó là một biệt thự nơi hoàng thân Henrik, phu quân của nữ hoàng Margrethe II đã sinh sống, học tập trong những năm 30, 50 của thế kỷ 20.

Có một địa chỉ đặc biệt ở Hà Nội mà ít người biết, đó là một biệt thự trên phố Phan Đình Phùng, nơi hoàng thân Henrik, phu quân của nữ hoàng Margrethe II đã sinh sống, học tập trong những năm 30, 50 của thế kỷ 20./.