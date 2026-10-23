Truyền thông châu Âu nêu những bước tiến thực chất trong quan hệ Việt Nam-EU

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các trang tin lớn của châu Âu (như Anadolu, ua.news, CEO Magazyn Polska…) và đặc biệt là các trang tin pháp lý-thương mại của khu vực (như MLex, The Europe Today, IEU Monitoring…) có chung đánh giá rằng kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels ngày 22/10 đã đánh dấu những bước tiến trong quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 1/2026.

Dư luận đặc biệt quan tâm nội dung Thông cáo báo chí chung Việt Nam-EU vì đã nêu bật những bước tiến thực chất trong các lĩnh vực.

Thứ nhất là thúc đẩy thương mại, đầu tư và nguyên liệu thô chiến lược: hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và nguyên liệu thô chiến lược.

Trong Thông cáo báo chí chung, các nhà lãnh đạo kêu gọi thực thi đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Theo CEO Magazyn Polska, hai bên đều xác định nguyên liệu thô chiến lược, đổi mới sáng tạo và công nghệ mới là các lĩnh vực ưu tiên. Việt Nam sở hữu các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng phục vụ cho việc sản xuất pin, thiết bị điện tử và hạ tầng năng lượng.

Việc tăng cường hợp tác có thể giúp EU đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mặc dù tuyên bố tại Brussels chưa công bố các hợp đồng khai thác mỏ mới cụ thể nào.

Nội dung trọng tâm về hợp tác kinh tế, như thúc đẩy thực thi Hiệp định EVFTA, đẩy nhanh phê chuẩn EVIPA, hợp tác năng lượng, nguyên liệu thô thiết yếu, công nghệ và cam kết với đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)… đặc biệt thu hút sự chú ý của các trang thương mại như The Europe Today, IEU Monitoring.

Truyền thông chuyên ngành cũng chú ý đến vai trò của Việt Nam khi đại diện EU (như Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas) coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thứ hai là mở rộng hợp tác đa ngành: hai bên thống nhất thắt chặt quan hệ trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi xanh. Dư luận quốc tế đánh giá, Việt Nam cung cấp các mặt hàng điện tử, sản phẩm điện, dệt may và giày dép cho thị trường châu Âu.

Ngược lại, các doanh nghiệp châu Âu xuất khẩu máy móc, hóa chất, thiết bị giao thông và các sản phẩm công nghiệp khác. Các biện pháp bảo hộ nhà đầu tư bổ sung có thể giúp hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Anadolu bình luận, Việt Nam có nhu cầu về nguồn cung năng lượng ổn định cho các ngành công nghiệp xuất khẩu đang mở rộng, qua đó tạo ra những cơ hội tiềm năng cho các nhà cung cấp thiết bị, nhà phát triển hạ tầng và các nhà tài chính châu Âu.

Thứ ba là đẩy mạnh an ninh và chuyển đổi xanh: hai bên xác nhận kế hoạch thúc đẩy đầu tư thông qua Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thông cáo báo chí chung cũng ghi nhận tiềm năng hợp tác về quốc phòng và an ninh phù hợp với luật pháp và chính sách của mỗi bên, tiếp nối các lĩnh vực hợp tác hiện có như an ninh hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và xây dựng năng lực...

Hãng tin DW (Đức) dẫn lời chuyên gia Alfred Gerstl (Đại học Vienna) đánh giá, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng giúp EU thực hiện mục tiêu an ninh kinh tế.

Không chỉ hợp tác kinh tế, nhiều nước EU đã ký thỏa thuận quốc phòng với Việt Nam. Gần đây, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung để thúc đẩy hợp tác an ninh, nhất là tại Biển Đông.

Thứ tư là cam kết đa phương và nhân quyền: Thông cáo báo chí chung cũng đề cập đến các vấn đề an ninh hàng hải, khả năng chống chịu không gian mạng, luật pháp quốc tế, vấn đề quyền con người và công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao EU-ASEAN dự kiến diễn ra vào năm 2027 nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ…/.

Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam và EU khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy EVFTA, sớm phê chuẩn EVIPA và tăng cường hợp tác về công nghệ, năng lượng, hạ tầng chiến lược.