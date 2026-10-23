Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sỹ quan gìn giữ hòa bình

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.

Hai sỹ quan nhận quyết định chuẩn bị lên đường đợt này gồm Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh, giảng viên bộ môn Anh văn (khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần); thay thế Trung tá Nguyễn Văn Thứ, đảm nhiệm vị trí sỹ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei; Đại úy Trương Tấn Huy, Trợ lý Hậu cần (Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 954, Vùng 4, Quân chủng Hải quân); thay thế Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đánh giá cao những kết quả đạt được trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt hơn 12 năm qua.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, Quân đội Việt Nam và lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong môi trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng hai sỹ quan được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), thực hiện chủ trương về cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trên cơ sở yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch tạo nguồn, Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyển chọn, huấn luyện, bồi dưỡng và chuẩn bị toàn diện cho hai sỹ quan.

Đến nay, sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục đã hoàn tất các nội dung chuẩn bị theo kế hoạch, bảo đảm các đồng chí đủ điều kiện lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác tuyển chọn và tạo nguồn, hai sỹ quan được lựa chọn trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, ngoại ngữ, sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tuyển chọn, bồi dưỡng tạo nguồn theo đúng quy trình, bảo đảm cán bộ được lựa chọn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ độc lập tại phái bộ.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng, hai sỹ quan đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai và được đào tạo, bồi dưỡng qua các khóa huấn luyện chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng yêu cầu đối với vị trí dự kiến đảm nhiệm.

Nội dung huấn luyện tập trung vào kiến thức, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chuyên môn quân sự, kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí tình huống tại địa bàn.

Cả hai sỹ quan đều có trình độ ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu giao tiếp, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng tiếng Anh trong môi trường Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn qua 2 lần triển khai tại các phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi (nhiệm kỳ 2020-2021) và phái bộ UNISFA, khu vực Abyei (nhiệm kỳ 2023-2024).

Đại úy Trương Tấn Huy đã được đào tạo, bồi dưỡng qua các khóa chuyên môn liên quan trực tiếp đến vị trí Quan sát viên quân sự./.

Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn công binh, nâng cấp các tuyến đường và công tác chuyên môn y tế tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.