Ngoại giao nhân dân góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc

Chiều 23/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 108 năm Ngày thành lập Nhà nước Tiệp Khắc độc lập (28/10/1918-28/10/2026), nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Cộng hòa Séc ngày nay.

Ông Lukas Kaucky, tân Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam; ông Ngô Hồng Chuyên, Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, công dân Séc đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam từng sinh sống, học tập, làm việc tại Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc hiện nay), cùng dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lukas Kaucky, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng với tình cảm, sự chu đáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Séc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm một ngày trọng đại trong lịch sử nhân dân Tiệp Khắc trước kia và Cộng hòa Séc ngày nay; đồng thời cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam-Séc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động ngoại giao nhân dân, đã trở thành nhân tố kết nối và củng cố vững chắc mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Theo Đại sứ Lukas Kaucky, cộng đồng 100.000 nghìn người Việt tại Cộng hòa Séc hiện nay là cộng đồng thiểu số lớn nhất tại Séc. Các cán bộ, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc đã và đang là một cầu nối hữu nghị rất hiệu quả cho mối quan hệ giữa nhân dân Séc và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức Việt Nam tiếp tục vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Séc và Việt Nam.

Đại sứ Lukas Kaucky cho biết thêm, chuyến thăm của Thủ tướng Séc tới Việt Nam vào cuối năm nay sẽ là một dấu mốc quan trọng với kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương Cộng hòa Séc và Việt Nam lên một tầm cao mới; không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, kết nối doanh nghiệp… mà còn tạo ra những bước phát triển mới thiết thực trong hoạt động kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Mười, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Séc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, nay là Cộng hòa Séc, có truyền thống hữu nghị lâu đời và tốt đẹp. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước vẫn luôn được gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển.

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần mà Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Séc ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mười cho rằng, ngày nay, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tiếp tục được củng cố, phát triển tích cực trên cả bình diện song phương và đa phương.

Cộng hòa Séc là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu; đồng thời, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Cộng hòa Séc trong ASEAN.

Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt 2 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện tiềm năng to lớn về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Séc Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm tốt vai trò vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Cộng hòa Séc và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và bạn bè Séc để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình cảm hữu nghị và mở rộng những cơ hội hợp tác giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

Việt Nam và Cộng hòa Séc tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ xác định nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tương xứng với tiềm năng.